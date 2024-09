So auch als es um das Thema Fachkräftemangel ging. Trotz Millionen Zuwanderern seit 2015 sei das Fachkräfteproblem in Deutschland so groß wie nie, hatte Berndt erklärt. Seine These: Die durch "migrantische Gewalt" verschuldete Situation an Schulen, in Parks, Zügen und im öffentlichen Raum vertreibe Fachkräfte. "Wir haben stündlich Messerattacken, Gruppenvergewaltigungen. Das treibt doch normale Menschen aus dem Land", so Berndt.