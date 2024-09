ZDF: So wenige Zuschauer wie noch nie

Newsblog zur Wahl in Brandenburg CDU-Kandidat Redmann: Bitterer Abend für die CDU Von t-online , das , jaf Aktualisiert am 22.09.2024 - 18:51 Uhr

Nach der Wahl in Brandenburg gibt es erste Reaktionen und Hochrechnungen. Die Wahlbeteiligung ist sehr hoch. Alle Informationen zur Wahl in Brandenburg im Newsblog.

SPD-Chef: Bundesebene gab keinen Rückenwind

18.51 Uhr: SPD-Co-Chef Lars Klingbeil sieht das Wahlergebnis in Brandenburg als Botschaft auch für die Gesamtpartei. "Wir wissen, dass die Bundesebene keinen Rückenwind gegeben hat", sagt er bei Phoenix. Aber nun sei klar: "Da, wo die SPD sich um die Themen der arbeitenden Mitte kümmert, da, wo man sich beispielsweise um Industriearbeitsplätze kümmert, wo man sich um die normalen Themen der Bürgerinnen und Bürger kümmert, da gewinnt die SPD Wahlen", sagt er.

Fragen nach der Bedeutung der Wahl für Kanzler Olaf Scholz weicht er aus, betont aber, dass auch der Kanzler Wahlkampf in Brandenburg gemacht habe. "Dietmar Woidke hat klar gemacht, es geht um Brandenburg", sagt Klingbeil. Nur andere Parteien hätten suggeriert, es gehe um Bundespolitik. In der Ampel-Regierung stünden nun schwierige Entscheidungen an.

Infratest: SPD stark gepunktet bei Älteren und Ex-Nichtwählern

18.50 Uhr: Laut Infratest dimap hat die SPD vor allem alte Wähler mobilisiert. Starke Zuwächse gab es zudem aus dem Lager der Nichtwähler. Hinzugewonnen haben die Sozialdemokraten in Brandenburg von Grünen, Linken und CDU, Stimmen abgegeben hat sie unter dem Strich an das BSW.

Platzeck: SPD-Ergebnis ist der Erfolg von Dietmar Woidke

18.46 Uhr: Der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck hat den Erfolg der SPD bei der Landtagswahl vor allem auf die Arbeit von Regierungschef Dietmar Woidke zurückgeführt. "Dietmar Woidke hat alles reingeworfen, was ging. Es ist sein Erfolg", sagt Platzeck im ZDF. Der SPD sei in Brandenburg eine "sagenhafte Aufholjagd" gelungen.

Aus seiner Sicht sei damit klar, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die SPD wieder als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im nächsten Jahr führen werde. Platzeck war vor Woidke Ministerpräsident in Brandenburg. Der derzeitige Regierungschef hatte das Amt 2013 übernommen.

CDU-Kandidat Redmann: "Bitterer Abend für die CDU"

18.40 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann gratuliert Woidke zum Wahlsieg. Er sprach von einem bitteren Abend für die CDU, "weil wir weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben sind". Auch für Brandenburg sei es ein bitterer Abend. 45 Prozent der Wähler haben sich entschieden, ihre Stimme den politischen Rändern zu geben, merkte Redmann an. SPD und AfD haben von der Polarisierung profitiert.

Redmann zufolge wollen die Wähler eine andere Politik. "Die Wähler rufen uns zu: 'Macht endlich eine andere Politik, hört auf mit diesen Floskeln, hört auf mit diesen Phrasen. Wir werden euch an Taten messen'", sagt er.

Woidke will zuerst mit CDU reden

18.35 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagt in der ARD, er werde zuerst mit der CDU reden. "Das ist jetzt schon klar." Bei den Grünen müsse man den Wahlabend noch abwarten.

FDP droht bei Kostenerstattung leer auszugehen

18.35 Uhr: Nach der ersten Hochrechnung der ARD landet die FDP in Brandenburg bei einem Stimmanteil von unter 1 Prozent – und muss damit um die Erstattung der Wahlkampfkosten bangen. Denn: Je Stimme 80 Cent vom Land bekommt nur, wer 1 Prozent oder mehr erreicht hat. Kleinstparteien dagegen erhalten nichts. Bereits in Sachsen droht der dortige FDP-Landesverband in finanzielle Schieflage zu geraten, weil die Partei bei der Landtagswahl vor drei Wochen nur 0,9 Prozent der Stimmen erhielt und damit ebenfalls keine Kostenerstattung.

Hochrechnungen: SPD stärkste Kraft in Brandenburg

18.30 Uhr: Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat sich die SPD gegen die AfD durchgesetzt. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF werden die Sozialdemokraten erneut stärkste Kraft im Land. Die AfD, die in Umfragen lange Zeit vorn lag, landet auf Platz zwei. Die CDU und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liefern sich ein Rennen um Platz drei. Die Grünen müssen noch um den Wiedereinzug in den Landtag zittern.