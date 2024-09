Migration, Rente , Haushalt 2025: Die Ampel steht vor riesigen Aufgaben, doch könnte die nächsten Monate nicht mehr erleben. Die FDP sägt offen am Fundament der Regierung, die Grünen tauschen ihre komplette Spitze aus. Und die SPD ? Muss ebenfalls aufpassen, dass ihre Fliehkräfte nicht ausgreifen. Das liegt nicht nur am chronisch unbeliebten Kanzler Olaf Scholz . Auch beim "Sicherheitspaket" der Ampel formiert sich parteiinterner Widerstand gegen die Pläne der SPD-Führung.

Wackelt das Maßnahmenbündel, das auf das Attentat von Solingen folgte? Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Dirk Wiese, gibt sich zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten wird. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, der in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert, fordert zudem seine Partei auf, in die Offensive zu gehen: mit einem Industriestrompreis, einem pragmatischen Migrationskurs – und einer Reform der Schuldenbremse.

Das sehen nicht alle Genossen so. Auch in der SPD wurde zuletzt die Kritik an Kanzler Olaf Scholz immer lauter, vor allem an seinem spröden Auftreten. Muss sich Olaf Scholz mehr anstrengen?