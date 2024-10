Was will Lindner wirklich?

Was Christian Lindner wirklich vorhat, treibt die Koalitionäre seit Monaten um. Arbeitet er an der planvollen Zerstörung der Ampel? Bereitet er den Exit der FDP vor? Oder will er nur den Druck erhöhen, um mehr FDP-Projekte durchzusetzen?

Den Sozialdemokraten bereitet Lindners neuester Vorstoß Sorgen: die Koppelung der Haushaltsberatungen an die "Wachstumsinitiative", also die Reformen, die Deutschland aus der Rezession führen sollen. Die FDP will nun beides verknüpfen. "Wir müssen die Wachstumsinitiative und den Haushalt gemeinsam beschließen", sagte Vizefraktionschef Lukas Köhler am Dienstagmorgen.