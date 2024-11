SPD-Fraktionschef nennt Bedingungen für frühere Vertrauensfrage

Nach dem "Tatort": TV-Interview mit Scholz steht an

17.02 Uhr: Am heutigen Sonntagabend gibt Bundeskanzler Olaf Scholz in der ARD ein längeres Interview. Das Gespräch wird um 21.45 Uhr in der Sendung "Caren Miosga" angekündigt. Die ARD kündigt das Gespräch mit dem Titel "Ampel-Aus und Trump-Comeback – Wie geht es weiter, Herr Bundeskanzler?"

Ex-FDP-Minister komponiert eigenen Song

SPD-Chef warnt vor Streit auf offener Bühne

Union: Bundeswahlleiterin soll Rede und Antwort stehen

15.48 Uhr: Die Unionsfraktion will Bundeswahlleiterin Ruth Brand am Mittwoch in den Innenausschuss des Bundestages zitieren. Das erklärte deren innenpolitischer Sprecher Alexander Throm (CDU) der "Welt". Das Schreiben, in dem Brand unter anderem wegen angeblichen Papiermangels vor schnellen Neuwahlen gewarnt hatte, sei "höchst irritierend" und stehe im Widerspruch zu früheren Aussagen.