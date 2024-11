Bericht: FDP plante Koalitionsbruch von langer Hand

0.55 Uhr: Die Führung der FDP hat wochenlang und sehr viel akribischer als bisher bekannt einen Bruch der Ampelkoalition vorbereitet. Dabei kam es nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) auch zu Auseinandersetzungen und gegenseitigen Vorwürfen innerhalb des Führungszirkels der Partei. Die Befürworter einer vorzeitigen Beendigung der Ampelkoalition oder jene, die dieses frühe Ende zumindest für sehr wahrscheinlich hielten, waren offenbar von Beginn an deutlich in der Mehrheit.

Wie Eingeweihte der SZ berichteten, tagte an jenem Tag das sogenannte "F-Kabinett" der FDP bei seiner Herbstklausur in der Potsdamer "Truman-Villa", dem Sitz der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Neben Lindner gehören die anderen Bundesminister der Partei zu diesem Zirkel, zudem Fraktionschef Christian Dürr, Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, Parteivize Johannes Vogel sowie einige weitere Vertraute.

In einem internen Chat dieser Mitarbeiter soll der Tag des Koalitionsbruchs als "D-Day" bezeichnet worden sein – eine Anspielung auf den Tag der Landung der Alliierten in der Normandie im Jahr 1944. In der FDP-Zentrale sollen Mitarbeiter auf diese Wortwahl mit Entsetzen reagiert haben.

Wagenknecht will schon jetzt Ampel-Gesetze kippen

Gregor Gysi kandidiert erneut für den Bundestag

21.10 Uhr: Gregor Gysi hat angekündigt, erneut für den Bundestag zu kandidieren. Laut dem "Tagesspiegel" soll die offizielle Bestätigung nach einem Gespräch mit Dietmar Bartsch am kommenden Mittwoch erfolgen, ist jedoch parteiintern bereits beschlossen. Der 76-Jährige, der das Direktmandat in Berlin-Treptow-Köpenick seit 2005 hält, sieht seine erneute Kandidatur als Reaktion auf die Krise der Partei und die vorgezogene Neuwahl. "Es gibt Leute, die man nie loswird, zum Beispiel mich", sagte er.

Zum Auftakt des Wahlkampfs auf dem Landesausschuss der Berliner Linken äußerte Gysi deutliche Kritik an den Ex-Mitgliedern Klaus Lederer und Elke Breitenbach, die vor kurzem aus der Partei ausgetreten waren. Den Austritt bezeichnete er als unverständlich, insbesondere angesichts der politischen Lage in Ostdeutschland.

Bereits vor Wochen hatte Gysi auf dem Bundesparteitag der Linken die "Aktion Silberlocke" ausgerufen. Das Urgestein rief auch den ehemaligen Fraktionschef Dietmar Bartsch und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zu einer erneuten Kandidatur auf. Mit drei Direktmandaten könnte die Linke in den Bundestag einziehen, auch wenn sie an der Fünfprozenthürde scheitert.

Nach Ampel-Aus: Grüne verzeichnen Eintrittswelle

17.18 Uhr: Die Grünen haben nach eigenen Angaben seit dem Bruch der Ampelkoalition mehr als 9.000 Neueintritte verzeichnet. Diese Zahl nannte die politische Bundesgeschäftsführerin Emily Büning am Freitag vor Beginn des Parteitags in Wiesbaden. Zugleich seien in diesem Zeitraum mehr als 700.000 Euro an Spenden an die Grünen geflossen, vor allem in kleinen Einzelbeträgen. Das "übertrifft unsere Erwartungen bei Weitem", sagte Büning.