Zur Person

Volker Kronenberg, Jahrgang 1971, ist Akademischer Direktor und Professor am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und zugleich Co-Gründungsdirektor des dortigen Centers for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS). Der Parteienforscher ist Autor zahlreicher Bücher, 2024 gab er den Band "Rücktritte von politischen Ämtern. Perspektiven auf das Ende von politischen Karrieren" (mit Manuel Becker und Christopher Prinz) heraus.