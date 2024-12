Aktualisiert am 09.12.2024 - 21:38 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Diese Umfrage wird die Strategen im Kanzleramt freuen: In einem Meinungstrend der Agentur INSA für die "Bild"-Zeitung schneidet die SPD mit 17 Prozent so gut ab wie seit mehr als einem Jahr nicht. Erneut hat sie zugelegt, im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt.

Stärkste Kraft aber bleibt mit weitem Abstand die Union mit unveränderten 31,5 Prozent, gefolgt von der AfD mit 19,5 Prozent (plus ein Prozentpunkt). Die Grünen verbuchen hingegen nur noch 11,5 Prozent (minus 1,5). Wagenknechts BSW kommt auf 8 Prozent (plus 0,5). Die Linke mit drei und die FDP mit 4,5 Prozent würden hingegen an der Fünf-Prozent Hürde scheitern.