07.01.2025

Habeck (l.) und Kanzler Scholz bei einer Kabinettsitzung in Berlin (Archivbild). (Quelle: Kira Hofmann/dpa)

Sein Streit mit Christian Lindner ist bekannt, unter anderem darüber zerbrach die Ampel. Nun schießt Noch-Kanzler Scholz gegen einen weiteren Koalitionskollegen.

Noch 47 Tage sind es bis zur vorgezogenen Bundestagswahl. Solange sitzt Olaf Scholz noch auf dem Sessel im Bundeskanzleramt. Ob er dort danach noch sitzen wird, ist derzeit fraglich. Seine SPD liegt in Umfragen weit abgeschlagen hinter der CDU. Laut jüngster Insa-Umfrage vom 6. Januar muss Scholz – der nach dem Bruch der Ampelkoalition noch zuversichtlich war, eine Aufholjagd starten zu können – inzwischen eher in den Rückspiegel schauen, wo die Grünen nur wenige Prozentpunkte hinter den Sozialdemokraten liegen.

Vielleicht lässt Scholz sich auch deshalb nun zu einer Attacke gegen den grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck hinreißen. Jedenfalls rügte der Kanzler die Forderung seines Vizekanzlers und Wirtschaftsministers nach einer drastischen Steigerung der Verteidigungsausgaben. "Die Idee erscheint mir etwas unausgegoren. Den Wehretat von knapp 80 Milliarden Euro auf 140 Milliarden Euro nochmals fast zu verdoppeln, ohne zu sagen, wofür das Geld aufgewendet werden und woher es kommen soll", sagte Scholz dem Magazin "stern": "Wer zahlt die Zeche? Die Bürgerinnen und Bürger?"

Habeck hatte in einem Interview mit dem "Spiegel" für die kommenden Jahre eine Erhöhung des Wehretats auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gefordert. Aktuell sollen alle Nato-Bündnis-Partner mindestens zwei Prozent ihres BIP in Verteidigung investieren. Deutschland hat dieses Ziel 2024 erstmals seit Jahrzehnten wieder erreicht, auch wegen der von Scholz schon im Jahr 2022 ausgerufenen "Zeitenwende". Damals hatte der SPD-Kanzler unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine einen Paradigmenwechsel in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Schaffung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt.

Breuer: "Es geht um die Sicherheit unseres Landes"

Dieser Paradigmenwandel wird nach Ansicht von Experten jedoch nur unzureichend umgesetzt. Die konservative Hanns-Seidel-Stiftung sieht etwa eine "schleichende Implementierung" am Werk. Sprich: Die Wiederherstellung der Wehrhaftigkeit Deutschlands nach Jahrzehnten des Friedens in Europa geht zu langsam voran. Dass Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel der Nato im vergangenen Jahr erstmals seit 30 Jahren überhaupt erfüllen konnte, liegt auch an eben jenen Zahlungen aus dem Sondervermögen. Die finanziellen Grundlagen für Scholz' "Zeitenwende" werden allerdings bis voraussichtlich Ende 2027 erschöpft sein, prognostizieren Wehrexperten. Dann droht dem Verteidigungsetat erneut eine erhebliche Unterfinanzierung.

Der Autor Christian Schweppes sieht in der angekündigten "Zeitenwende" daher eine "Anatomie des Scheiterns". Im Kriegsfall wäre Deutschland wehrlos, so das ernüchternde Fazit des Journalisten. Gestützt wird die Diagnose durch die Aussagen verschiedener hochrangiger Militärs. So stellte der Generalinspekteur der Bundeswehr bereits 2023 fest, dass die Truppe nicht kriegstüchtig sei. "Deshalb muss der Verteidigungshaushalt wachsen", sagte Carsten Breuer in der "NZZ". "Es geht um die Sicherheit unseres Landes."

Ähnlich sieht es der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der fordert seit seinem Amtsantritt hartnäckig mehr Geld für die Verteidigung – scheiterte mit dieser Forderung jedoch stets an der Schuldenbremse und dem ehemaligen Finanzminister Christian Lindner, allerdings auch an seiner eigenen Partei. Pistorius hatte bereits mehrfach Alarm geschlagen, dass die gegenwärtigen Ausgaben im Verteidigungsetat nicht ausreichen, um den Bedarf der Bundeswehr zu decken. Er plädiert für einen dauerhaft höheren Wehretat, der möglichst nicht aus Sondervermögen finanziert wird. In Teilen der SPD stößt er damit allerdings auf Skepsis.

