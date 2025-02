Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in London bestätigte t-online die Anklageerhebungen gegen Gill und Voloshin. Gill wurde am Montag erstmals vom Gericht in London befragt. Ihm wird Bestechlichkeit in acht Fällen und in einem Fall Verschwörung zur Bestechung vorgeworfen. Voloshin befinde sich außerhalb der Zuständigkeit der Gerichtsbarkeit, sagte ein Sprecher. Sein Aufenthaltsort wird in Belarus vermutet.