Und jetzt?

Die CSU zeigt sich im Hinblick auf eine mögliche Einigung mehr als zuversichtlich. Nach entsprechenden Äußerungen von Ministerpräsident Markus Söder sagte auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur: "Der Freistaat Bayern wird diesem Paket zustimmen, da muss man sich gar keine Gedanken drüber machen."

Manche vermuten, dass sich Markus Söder (CSU) die Unterstützung der Freien Wähler erkaufen könnte. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge könnte hierbei etwa die Forderung im Raum stehen, den Länderfinanzausgleich neu zu regeln oder andere politische Vorhaben der Freien Wähler anzugehen.

Aiwanger selbst hatte vor einem Treffen des Koalitionsausschusses mit mehreren Aussagen überrascht. Er hatte gesagt, dass man sowieso "keine Chance habe", die geplante Abstimmung aufzuhalten, selbst wenn man wollte. "Deswegen bringt es nichts, wenn wir uns weiter dagegenstellen." Seine Äußerungen könnten als Anspielung darauf verstanden werden, dass Markus Söder seinen Koalitionspartner vor dem Platzen einer Abstimmung entlassen müsste.

Denn sollte es zu keiner Einigung kommen, befürchten Beobachterinnen und Beobachter bereits den Koalitionsbruch, der den Zerfall der bayerischen Staatsregierung bedeuten würde. Mehrere Szenarien sind anschließend denkbar.

Wahrscheinlich wäre, dass die CSU in einer Minderheitsregierung weiterregiert oder sich einen neuen Koalitionspartner sucht. Dieser Prozess könnte optimistisch geschätzt etwa ein bis zwei Wochen dauern. In diesem Zusammenhang hat sich speziell eine Partei inzwischen ins Gespräch gebracht.

Sollte die bayerische Landesregierung zerbrechen: Wer stünde bereit?

Sollten sich die aktuellen Koalitionäre in Bayern und deren Vorsitzende Markus Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (FW) bis zur Abstimmung im Bundesrat nicht einigen können, hat die Bayern-SPD angekündigt, als alternativer Regierungspartner zur Verfügung zu stehen.

Markus Rinderspacher (SPD), der Vizepräsident des bayerischen Landtages, sagte dem "Tagesspiegel" am Sonntag: "Die bayerische SPD ist bereit, in die Staatsregierung einzutreten." Sollte es zu einer Abstimmung im Bundesrat über die angestrebten Reform-Vorhaben kommen, garantierte Rinderspacher mit seiner Partei an der Seite der CSU ein "klares Ja Bayerns".

Für den SPD-Politiker sei ein Weiterregieren mit den Freien Wählern in der bayerischen Landesregierung aussichtslos. Eine Koalition aus CSU und SPD hätte in Bayern allerdings nur eine Mehrheit von einer Stimme.

Neben Rinderspacher fällt in der Bayern-SPD Landesgruppenchef Carsten Träger eine bedeutende Rolle in der Partei zu. Er war Spitzenkandidat des Landesverbandes für die Bundestagswahl und sitzt seitdem wieder im Bundestag. In einer möglichen CSU-SPD-Koalition könnte ihm ein mögliches Ministeramt auf Landesebene zuteilwerden.

Auf welche Länder könnte es neben Bayern noch ankommen?

Schwierig könnte es bei einer möglichen Abstimmung im Bundesrat neben Bayern auch in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg werden. In Sachsen-Anhalt (vier Stimmen) könnte die FDP eine Zustimmung der Koalition aus CDU, SPD und FDP blockieren. In Brandenburg (vier Stimmen) herrscht Unklarheit wegen der BSW-Fraktion, obwohl die Grünen zustimmen könnten.