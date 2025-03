Franziska Hoppermann überlegt einen Moment, bevor sie antwortet. Es geht um die Frage nach dem Geld, wie so oft in diesen Tagen. Eigentlich wollte Friedrich Merz , wollte die Union zunächst mal sparen, bevor sie plant es auszugeben. Jetzt hat man sich mit der SPD auf ein historisches Schuldenpaket geeinigt.

Hoppermann ist seit dieser Woche Schatzmeisterin der CDU und gehört damit von nun an zum Spitzenpersonal ihrer Partei. t-online hat die Politikerin zum Gespräch in ihrem Büro getroffen.

Franziska Hoppermann: Das kann aktuell keiner voraussagen. Es kann klappen, muss es aber nicht. Vieles hängt an den Sozialdemokraten. Ich bin eine Freundin von Gründlichkeit vor Schnelligkeit – gerade, wenn es um die großen Punkte geht. Da sollten wir uns schon die Zeit nehmen, ordentliche und verlässliche Verabredungen miteinander zu treffen. Am Ende muss das, was wir in diesen Tagen verhandeln, auch halten.