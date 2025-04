Trumps USA: "Das sind neue Zeiten"

Was die Regierung von Donald Trump in den ersten Monaten abliefert, nannte die Politologin Cathryn Clüver Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung bei Lanz "angsteinflößend". Die Wissenschaftlerin, die auch amerikanische Staatsbürgerin ist, berichtete, kürzlich bei der Reise in die USA darauf geachtet zu haben, keine potenziell verfänglichen Nachrichten oder Posts auf ihrem Handy zu haben. "Das sind neue Zeiten", sagte sie und sprach von einem tiefgreifenden Umbau der Politik, Justiz und Gesellschaft in den USA.