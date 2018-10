Bundesinnenministerium

14 Staaten könnten "sichere Herkunftsländer" werden

19.10.2018, 05:36 Uhr | dpa

Sammelabschiebung: Mehr als 2250 Menschen wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in Sammelflügen vom Flughafen Düsseldorf aus in andere Länder überstellt. (Quelle: Daniel Maurer/dpa)