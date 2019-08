Aktuelle Umfrage

Grüne holen stark auf, Union bleibt nur knapp stärkste Kraft

11.08.2019, 09:47 Uhr | rtr

Der Klimaschutz ist mittlerweile eines der wichtigsten politischen Themen, die Grünen sind entsprechend beliebt in der Wählergunst. Und kommen der Union sehr nah, die an Ansehen verloren hat.

Die Grünen profitieren einer Forsa-Umfrage zufolge vom aktuellen Thema Umwelt- und Klimaschutz und legen in der Wählergunst zu. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen sie dem RTL/n-tv-Trendbarometer zufolge auf 25 Prozent, das ist ein Plus zur Vorwoche von zwei Punkten.

CDU/CSU erhalten 26 Prozent (minus ein Punkt) und sind damit knapp stärkste Kraft. Die SPD verliert einen Punkt auf zwölf Prozent und landet hinter der AfD, die bei 13 Prozent verharrt. FDP und Linke kommen auf jeweils acht Prozent.





Grünen-Chef Robert Habeck verbessert seine persönlichen Sympathie-Werte gegenüber der Vorwoche. Wenn die Deutschen die Kanzlerin oder den Kanzler direkt wählen könnten, würden sie sich wie folgt entscheiden: Habeck gegen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer 28 gegen 16 Prozent, Habeck gegen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 26 gegen 20 Prozent. Kramp-Karrenbauer verlöre auch gegen Scholz, hier wäre das Ergebnis 16 gegen 27 Prozent.