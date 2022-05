Zuletzt waren es auffĂ€llig viele schlechte Tage. Da gab es Koalitionsabgeordnete, die öffentlich und deutlich den Bundeskanzler kritisierten. Da gab es hochrangige Politiker, die ĂŒber die zerstrittenen Fraktionen lĂ€sterten – natĂŒrlich nur ĂŒber die anderen. Und da gab es KoalitionĂ€re, die sogar ĂŒber die eigenen Parteifreunde schimpften.

Es hat den Anschein, als habe vielerorts in der Koalition nicht nur der Alltag, sondern mit ihm auch die große Gereiztheit begonnen. Und das große LĂ€stern. Das liegt auch und vor allem daran, dass die Unterschiede zwischen den Parteien in der Sache nun vielerorts eben doch ĂŒberdeutlich werden. Und es spricht wenig dafĂŒr, dass sich das in den nĂ€chsten Monaten Ă€ndert. Im Gegenteil.

Kein Osterurlaub fĂŒr die Ampel

Als im Bundestag neulich eigentlich Osterurlaub war, braute sich abseits davon der bisher grĂ¶ĂŸte öffentliche Konflikt der Regierung zusammen. Es ging um den Ukraine-Krieg und die Frage, ob Deutschland genug tut. Die internationale Kritik war groß, und auch in den Koalitionsfraktionen wuchs sie nun.

An ihrer Spitze – aber eben lĂ€ngst nicht nur in den Fraktionen – stand eine ungewöhnliche Reisegruppe aus der Ampel. Mit Michael Roth (SPD), Anton Hofreiter (GrĂŒne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) machten sich drei Ausschussvorsitzende in die Ukraine auf. Sie verstĂ€rkten damit nicht nur die Frage danach, warum Olaf Scholz eigentlich seit Kriegsbeginn nicht dort war.

Sie stellten auch konkrete Forderungen auf: SchĂ€rfere Sanktionen gegen Russland und endlich schwere Waffen fĂŒr die Ukraine. Sogar Olaf Scholz kritisierten sie ganz unverblĂŒmt. "Das Problem ist im Kanzleramt", sagte Anton Hofreiter. DafĂŒr gab es nicht nur von ganz oben auf den Deckel, die GrĂŒnen-Chefs distanzierten sich schnell und deutlich und zum Teil völlig ungefragt von Hofreiter. Auch in den Parteien wuchs die Kritik an dem Trio.

Das LĂ€stern nicht nur ĂŒber den Toni

Bei den GrĂŒnen lĂ€stern sie seitdem ĂŒber ihren Toni, der als "Ich-AG" auf Rachefeldzug sei. In der SPD ist mancher genervt vom MitteilungsbedĂŒrfnis ihres Michael Roths – und ebenso von Ralf Stegner, der bei den Genossen die Gegenposition einnimmt. Nur in der FDP ist Strack-Zimmermann relativ unumstritten, weil sich in der Fraktion viele ĂŒber den zögerlichen Kurs der Bundesregierung Ă€rgern. Und sich freuen, wenn man Olaf Scholz ein bisschen treiben kann.