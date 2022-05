Angst vor Sanktionen?

Offiziell ist wenig bekannt. Es gibt lediglich eine dĂŒnne Mitteilung Rosnefts, laut der Schröder den Konzern informiert habe, es sei ihm unmöglich, das Mandat zu verlĂ€ngern.

Doch es spricht einiges dafĂŒr, dass die Volten dieser Woche Schröder nicht kalt gelassen haben. Mittels eines Anwalts lĂ€sst Schröder prĂŒfen, ob der Beschluss des Bundestags rechtens ist, ihm das BĂŒro zu streichen.

Gerhard Schröders GemÀlde in der Kanzlergalerie im Bundeskanzleramt neben dem von Helmut Kohl. (Quelle: IPON/imago-images-bilder)

Folgenschwerer könnte aber das Votum des EU-Parlaments sein. Auch wenn bei der Frage die EU-Mitgliedsstaaten das letzte Wort haben, machten die Parlamentarier doch mit großer Mehrheit deutlich, dass Schröder auf der Sanktionsliste landen solle, wenn er an seinen Posten in russischen Unternehmen festhalte. In einer Reihe mit russischen Oligarchen und seinem Freund Wladimir Putin.

Die Folgen wĂ€ren weitreichend: Schröders Vermögenswerte in der EU könnten eingefroren werden. Laut einem Bericht von "Correctiv" dĂŒrfte der 78-JĂ€hrige nur noch Geld fĂŒr GrundbedĂŒrfnisse wie Nahrung, Kleidung oder Medikamente ausgeben – und auch das nur mit einer Sondergenehmigung durch die Bundesbank. GeschĂ€fte wĂ€ren ihm EU-weit untersagt. Es wĂ€re ein Leben als Bittsteller.

In der SPD hÀlt man sich noch bedeckt

Ist das also der Grund? In der SPD hĂ€lt man das hinter vorgehaltener Hand durchaus fĂŒr möglich. Dass Schröder tatsĂ€chlich einsichtig ist, erscheint nach seinen Aussagen in der "New York Times" als wenig wahrscheinlich. Und auch dass er juristisch ĂŒberprĂŒfen lassen will, ob der Bundestag ihm seine Altkanzler-Privilegien streichen darf, spricht dagegen.

Offiziell halten sich dann auch viele in der SPD am Freitagnachmittag bedeckt. Wer sich Ă€ußert, ist kurz angebunden. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid schickt als Kommentar zu Schröders Rosneft-Aus per SMS drei Worte: "Das war ĂŒberfĂ€llig."

Die Schweigsamkeit liegt wohl auch daran, dass vielen in der SPD selbst nicht klar ist, weshalb Schröder gerade jetzt diesen Schritt geht. Es gibt nur noch wenige Genossen, mit denen Schröder ĂŒberhaupt spricht. Er hatte zuletzt diversen alten WeggefĂ€hrten die Freundschaften aufgekĂŒndigt.

Weitere RĂŒcktritte mĂŒssten folgen

Sollte Schröder tatsĂ€chlich die Angst vor Sanktionen umtreiben, mĂŒssten aber wohl weitere RĂŒcktritte folgen. Neben seinem Job bei Rosneft ist er nĂ€mlich noch Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG, was ihm jĂ€hrlich 250.000 Euro einbringen soll – und PrĂ€sident des Verwaltungsrats bei der Nord Stream 2 AG. Auch mit diesen Jobs wĂŒrde er wohl auf einer Sanktionsliste landen.