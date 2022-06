Sie ist nun an der Schule angekommen, steigt aus dem Taxi und geht geradewegs ├╝ber den Schulhof, mit einem Abstecher zum Direktor. Die Teenager dr├Ąngen herein, kichernd, Strack-Zimmermann legt los: "Seid ihr gut drauf? Wehe, hier schl├Ąft einer ein." Sie lehnt sich an einen Stehtisch und erz├Ąhlt, wie sie der Ukraine-Krieg ├╝berrascht habe, spricht ├╝ber die Inflation und den Klimawandel.

Ein Sch├╝ler will wissen, weshalb sie so sicher sei, dass Putin nicht auch Deutschland bombardieren werde. Wie erkl├Ąrt man einem Heranwachsenden die Konsequenz eines Atomkriegs? "Weil er nicht bescheuert ist", sagt sie. Vorsichtig schiebt sie nach: "Und ich hoffe nat├╝rlich, dass ich recht habe."

Strack-Zimmermann bei einem Schweigemarsch f├╝r die Ukraine, sie forderte fr├╝h: Waffenlieferungen, jetzt. (Quelle: IMAGO / Mauersberger)

Strack-Zimmermann wei├č, wie gef├Ąhrlich die Lage ist. Seit Monaten dr├Ąngt sie darauf, dass Deutschland auch schwere Waffen an die Ukraine liefern m├╝sse. Nur so, glaubt sie, lasse sich eine Ausweitung des Konflikts verhindern. Und dass Deutschland jetzt doch Waffen liefern will, das liegt auch an ihr. Es war ihr gr├Â├čter politischer Erfolg in den vergangenen Monaten.

Pl├Âtzlich stellte sie die Autorit├Ąt des Kanzlers infrage

Alles begann damit, dass sie Mitte April gemeinsam mit dem Chef des Ausw├Ąrtigen Ausschusses, Michael Roth, und dem Vorsitzenden des Europaausschusses, Anton Hofreiter, in die Ukraine fuhr. Damals waren solche Reisen unter westlichen Politikern noch die Ausnahme, die mediale Aufmerksamkeit war entsprechend gro├č. Strack-Zimmermann forderte damals: Waffenlieferungen, jetzt.

Es geschah nichts. Also stellte sie sich mal wieder vor eine Fernsehkamera. Dem ZDF sagte sie ├╝ber die neue Rolle Deutschlands, die Kanzler Scholz pr├Ągen sollte: "F├╝r die, die diese Rolle nicht annehmen wollen, sage ich: Dann sitzen sie wom├Âglicherweise im falschen Moment am falschen Platz." Es war politisches Harakiri: Sie stellte die Autorit├Ąt des Kanzlers infrage ÔÇô als Mitglied der Regierungskoalition. An so etwas kann schnell mal die eigene Karriere zerschellen. Doch es passierte: wieder nichts. Kein Schaden f├╝r Strack-Zimmermann, aber auch keine Waffenlieferungen.

Also machte sie weiter, bat den Kanzler zu sich in den Verteidigungsausschuss. In einem Brief schrieb sie an Scholz, sie "erlaube sich", den Kanzler "herzlich" einzuladen. Schnell wurde die Einladung publik, das ganze Land sprach mittlerweile ├╝ber den zaudernden Scholz. Gleichzeitig war da diese Ausschusschefin, die nicht lockerlie├č und den Kanzler mehr oder weniger vorlud. Und pl├Âtzlich verk├╝ndete Scholz: Die Waffen werden nun geliefert. Sein Auftritt vom dem Verteidigungsausschuss war dann eher eine Formsache, Strack-Zimmermann hatte ihr Ziel erreicht.