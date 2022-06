Schwesig wirbt fĂŒr kurzfristigen Öl-Ersatz

Um dafĂŒr kurzfristig Ersatz zu finden, warb Schwesig fĂŒr den Transport von Öl ĂŒber den Hafen Rostock zur Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Zudem solle das wegen der Nord-Stream-Pipelines in Lubmin in Vorpommern vorhandene große Verteilnetz fĂŒr den Transport von FlĂŒssiggas genutzt werden.

Kretschmer zeigte sich kritisch

Gleiches gelte fĂŒr den Ausbau der Windenergie, den die Bundesregierung vorantreiben möchte, sagte Kretschmer. Er will hier etwa an einem Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Windkraftanlagen und Wohnbebauung festhalten. Schwesig sagte dazu, wenn es geringere AbstĂ€nde gebe, mĂŒsse es fĂŒr Betroffene einen Ausgleich durch "faire Netzentgelte" geben.

Zum Ausbau der Wasserstofftechnologie wurde in Riems laut Schwesig beschlossen, dafĂŒr mit UnterstĂŒtzung des Bundes eine gemeinsame Interessenvertretung der fĂŒnf ostdeutschen BundeslĂ€nder sowie Berlins aufzubauen. Ebenfalls beschlossen worden sei, eine gemeinsame FachkrĂ€ftekonferenz Ostdeutschland in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur fĂŒr Arbeit , sagte Schwesig weiter.

Scholz weist VorwĂŒrfe zurĂŒck

Im Anschluss an die offiziellen Statements zur Konferenz sprachen Journalisten Scholz unter anderem auf Waffenlieferungen an die Ukraine an. Dabei wies der Kanzler VorwĂŒrfe zurĂŒck, Deutschland liefere zu langsam schweres MilitĂ€rgerĂ€t an die Ukraine. Eine Ausbildung an den GerĂ€ten sei wichtig, sagt er mit Blick auf die Panzerhaubitze 2.000 oder den FlakschĂŒtzpanzer "Gepard". Es wĂ€re ein Fehler gewesen, etwa die Panzerhaubitze ohne Ausbildung zu liefern. Einige hocheffiziente Waffen wie zugesagte das Flugabwehrsystem Iris-T seien weltweit begehrt. Man mĂŒsse sich auch mit Staaten abstimmen, die zuvor bestellt hĂ€tten, sagt der Kanzler.