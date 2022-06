Nat├╝rlich bleibt die T├╝r f├╝r echte Verhandlungen immer offen. Das betont Annalena Baerbock unerm├╝dlich. Derzeit kann aber noch gar nicht ernsthaft verhandelt werden, weil Russland glaubt, den Krieg milit├Ąrisch gewinnen zu k├Ânnen. Der Kreml hat kein Interesse an Verhandlungen. Das ist auch ein Grund, weshalb die Waffenlieferungen so wichtig sind: um ernsthafte Friedensverhandlungen zu erm├Âglichen.

Die hohe Zahl an Ticketverk├Ąufen und die positive R├╝ckmeldung aus der Bev├Âlkerung zeigt: Es gibt einen riesigen Bedarf an ├Âffentlichem Nahverkehr. Wir m├╝ssen daher Bus und Bahn ausbauen, es braucht mehr Z├╝ge, neue Strecken. Und der ├ľPNV muss g├╝nstiger werden. Wir werden am Ende der drei Monate sicherlich ├╝ber interessante Zahlen des Bedarfs verf├╝gen.

Selbstverst├Ąndlich m├╝ssen wir den Nahverkehr dauerhaft g├╝nstiger machen. In meiner Heimat Hessen hat der gr├╝ne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir ein 365-Euro-Jahresticket f├╝r Sch├╝lerinnen, Auszubildende und Senioren eingef├╝hrt, womit sie f├╝r einen Euro am Tag in ganz Hessen fahren k├Ânnen. Es mussten zwar erst mehrere Verkehrsverb├╝nde zusammengebracht werden, aber jetzt ist das Ticket ein Riesenerfolg. Es gibt also Ideen und L├Âsungen auf Landesebene, die wir auch bundesweit diskutieren k├Ânnen.