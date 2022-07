Gerhard Schröder in Moskau: Der dramatische Absturz des Altkanzlers

Um die ganze Dramatik dieses Abstiegs zu erfassen, muss man sich bewusst machen, wer Schröder einmal war. Er war der Selfmademan, der sich aus ganz einfachen Verhältnissen in der Politik nach oben gearbeitet hatte. Der gezeigt hatte, dass man es mit Talent und eisernem Willen überallhin bringen kann, vom Rütteln am Zaun des Kanzleramts ins Zentrum der Macht selbst.

Er berührte die Parteiseele

Aber nicht nur das. Schröder berührte die Parteiseele. Er konnte die Menschen mitreißen, begeistern, zum Träumen bringen. "Gerd aufs Pferd" jubelten die Genossen und Genossinnen, als er 1990 bei den Landtagswahlen in Niedersachsen antrat, um den damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (Vater von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen) aus dem Amt zu treiben. Was ihm gelang. Zwei weitere Landtagswahlen konnte Schröder für sich entscheiden; mit dem Sieg von 1998 fegte er seinen parteiinternen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur für die bevorstehende Bundestagswahl, Oskar Lafontaine , aus dem Rennen.

Auch sein Gespür für die Menschen behielt er lange. Legendär sein Spruch bei einer Veranstaltung: "Hol mir mal ne Flasche Bier, sonst streik ich hier." Mit seiner Weigerung, die USA bei ihrer Militärintervention gegen den Irak zu unterstützen, traf er den Nerv der Bevölkerung. Sein größtes politisches Werk aber war die Agenda 2010, zu der auch die Hartz-IV-Reformen gehörten. "Only Nixon could go to China" ist ein politisches Sprichwort. Und nur ein SPD-Politiker konnte in Deutschland die schmerzhaftesten Sozialreformen durchsetzen, die das Land je erlebt hatte.