Schüsse mit Signalmunition in der Ostsee

Aktualisiert am 04.12.2024 - 13:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

H145M2-Hubschrauber der Bundeswehr fliegen bei einer Vorführung nahe dem Standort Eckernförde (Archivbild): In der Ostsee kam es zu einem Zwischenfall mit einem russischen Schiff. (Quelle: IMAGO/Oliver Wunder/imago)

Zwischenfall in der Ostsee: Die Besatzung eines russischen Schiffs feuert während eines Bundeswehr-Einsatzes mit Signalmunition. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock mit.

In der Ostsee ist es zu einem Zwischenfall zwischen einem Hubschrauber der Bundeswehr und einem russischen Schiff gekommen. Die Besatzung des russischen Schiffes habe mit Signalmunition geschossen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel . Der Hubschrauber sei zur Aufklärung unterwegs gewesen.

Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Vorfall am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel kurz erwähnt. Details nannte sie allerdings nicht.

Signalmunition eigentlich zum Einsatz in Notsituation

Der Einsatz von Signalmunition ist eigentlich nur in Notsituationen üblich. Baerbock hatte darauf verwiesen, dass in der Ostsee immer wieder Schiffe unterwegs sind, die an der Umgehung von Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beteiligt sind.