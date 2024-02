Die Union bleibt weiterhin die stärkste politische Kraft in Deutschland, obwohl sie an Unterstützung verliert. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt und am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die FDP konnte sich über der Fünf-Prozent-Hürde behaupten und erreichte 6 Prozent. Bei Umfragen anderer Institute lagen die Liberalen zuletzt bei vier bis fünf Prozent.

Trendbarometer sieht FDP bei fünf Prozent

Die Unterstützung für die AfD in der Bevölkerung war auch laut dem jüngsten RTL/ntv-Trendbarometer weiter gesunken. In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage landete die Partei nur noch bei 17 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Auch CDU/CSU mit 30 Prozent und das BSW der Politikerin Sahra Wagenknecht mit 4 Prozent verloren jeweils einen Prozentpunkt. Die FDP verbesserte sich dagegen von 4 auf 5 Prozent. Die Werte für die SPD (15 Prozent), die Grünen (14 Prozent), Die Linke und die Freien Wähler (je 3 Prozent) blieben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.