Wetter: Schäden nach heftigen Unwettern im Rheinland und an den Alpen

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag wurde im benachbarten MĂŒlheim/Ruhr eine etwa 20 Meter hohe Eiche gespalten. Eine BaumhĂ€lfte stĂŒrzte auf ein zweigeschossiges Wohnhaus und beschĂ€digte das Dach. Ein Auto wurde von dem Baum begraben. Menschen kamen nicht zu Schaden.

In Krefeld wurden Straßen und Keller ĂŒberflutet, BĂ€ume stĂŒrzten um - auch auf die Zugstrecke zwischen Krefeld und Meerbusch, die dadurch zeitweise blockiert war. In Köln meldete die Feuerwehr via Twitter 32 EinsĂ€tze. Auch dort waren BĂ€ume umgestĂŒrzt.

Köln: EinsatzkrĂ€fte der Feuwerwehr zersĂ€gen einen umgestĂŒrzten Baum. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa-bilder)

Zuvor Unwetterwarnung der höchsten Stufe

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor extremen Unwettern gewarnt: Am Alpenrand könne es "schwere Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel" geben, heiß es in einer Mitteilung der Meteorologen. Damit war die höchstmögliche Warnstufe ausgerufen worden. Erwartet wurden Niederschlagsmengen ĂŒber 45 Liter pro Quadratmeter und Stunde, Windgeschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde und Hagelkörner mit einem Durchmesser um fĂŒnf Zentimeter. Die Warnung der Stufe vier gilt galt zunĂ€chst bis 20 Uhr, mittlerweile ist sie auf die Stufe drei (Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter) heruntergestuft worden.

Auch im Rest Deutschlands können in der Nacht Gewitter aufziehen. Vor allem im SĂŒdwesten, Westen und spĂ€ter auch im Nordwesten werden teils krĂ€ftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Am Freitagmorgen soll die Front eine Linie von Hamburg bis Oberfranken erreichen, so der DWD. Dabei nehme die Unwettergefahr ab, heftiger und mehrstĂŒndiger Starkregen sei aber dennoch weiterhin möglich. In der WesthĂ€lfte bleibt es generell trocken mit auflockernder Bewölkung.





Im Osten und Nordosten sollen die Temperaturen am Freitag schwĂŒlwarme 25 bis 30 Grad steigen. Im Rest von Deutschland liegen die Werte zwischen 18 und 24 Grad.

Das Wochenende wird sonniger

In der Nacht zum Samstag verabschieden sich im Nordosten und an den Alpen die RegenfĂ€lle und Wolken weitestgehend und mit Gewittern ist kaum zu rechnen. Es kĂŒhlt ab auf 15 bis 8 Grad.

Am Samstag scheint dann laut den Meteorologen hĂ€ufig die Sonne. Wolken gibt es dann nur vereinzelt. Im Norden ziehe es dafĂŒr hĂ€ufiger zu. Mit Schauern sei aber nur selten zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad. Die Nacht zum Sonntag wird klar, bei Tiefstwerten von 16 bis 10 Grad.