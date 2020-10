Frau in Kirche enthauptet

Messerangriff in Nizza – höchste Terrorwarnstufe in Frankreich

29.10.2020, 16:45 Uhr | dpa, AFP, rtr

Angriff in Kirche: Bei einer Messerattacke in der Basilika Notre-Dame in Nizza kamen mindestens drei Menschen ums Leben. (Quelle: Reuters)

Mehrere Messerattacken erschüttern Frankreich. Drei Menschen starben bei einem Angriff in Nizza, weitere wurden verletzt. Nun ruft das Land die höchste Terrorwarnstufe aus.

Knapp zwei Wochen nach der Enthauptung eines Lehrers bei Paris ist in Frankreich erneut ein Mensch von einem mutmaßlichen Islamisten geköpft worden. Bei dem Messerangriff vor einer Kirche in Nizza wurden am Donnerstag zudem zwei weitere Menschen getötet.

Die Regierung in Paris setzte die höchste Sicherheitswarnstufe für das gesamte französische Territorium in Kraft. Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi sprach von einer terroristischen Tat. Nur wenig später erschossen Polizisten in Montfavet nahe Avignon einen ebenfalls mutmaßlichen Islamisten, der Passanten mit einer Pistole bedroht haben soll.

Der Angreifer in Nizza wurde von der Polizei niedergeschossen und ins Krankenhaus gebracht, wie Bürgermeister Estrosi mitteilte. Selbst nach seiner Festnahme habe er noch mehrmals "Allahu Akbar" – arabisch für "Gott ist groß" – gerufen. Neben den drei Todesopfern habe es auch mehrere Verletzte gegeben. In Polizeikreisen hieß es, bei der enthaupteten Person handle es sich um eine Frau.

Wächter des Konsulats mit Messer verletzt

Außerdem hat ein Mann am französischen Konsulat in Dschidda in Saudi-Arabien einen Sicherheitsbeamten angegriffen und leicht verletzt. Der Täter sei festgenommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag. Der Mann sei um die 40 Jahre alt und habe den Wächter mit einem "scharfen Werkzeug" angegriffen, sagte Polizeisprecher Mohammed al-Ghamdi demnach. Die genauen Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.



Die französische Botschaft in Riad sprach in einer Mitteilung von einer "Messerattacke". Der verletzte Wachmann sei bei einer Sicherheitsfirma angestellt, erklärte die Botschaft, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu nennen. Saudische Sicherheitskräfte hätten den Täter unmittelbar nach dem Angriff überwältigt. Die Botschaft verurteilte die Attacke scharf. Man habe das Vertrauen in saudische Behörden, die französische Gemeinde im Land zu schützen. Franzosen in Saudi-Arabien wurden zugleich zu "höchster Wachsamkeit" aufgerufen.

Macron: Frankreich wird nicht klein beigeben

Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben des Bürgermeisters festgenommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist am frühen Nachmittag in Nizza eingetroffen. Er werde unter anderem von Innenminister Gérald Darmanin, Justizminister Éric Dupond-Moretti und dem Anti-Terrorstaatsanwalt Jean-François Ricard begleitet, hieß es aus Élyséekreisen. Macron traf sich vor Ort etwa mit Sicherheitskräften und dem Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und Christian Estrosi, Bürgermeister von Nizza: Macron kündigte einen verstärkten Schutz von Kirchen und Schulen an. (Quelle: Eric Gaillard/dpa)

Macron verurteilte die Angriffe in aller Schärfe: Er sagte, Frankreich werde im Streit mit muslimischen Ländern um seine Werte "nicht klein beigeben". Er kündigte einen verstärkten Schutz von Kirchen und Schulen an. Der schon länger laufende inländische Anti-Terroreinsatz "Sentinelle" des Militärs solle von bisher 3.000 auf nun 7.000 Soldaten aufgestockt werden.

Merci au chef de l'Etat @EmmanuelMacron pour sa venue immédiate dans notre ville après le nouvel attentat islamiste qui a frappé le cœur de #Nice06. pic.twitter.com/ZAVwVpPf1A — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte auf Twitter eine Krisensitzung des Kabinetts an, Regierungschef Jean Castex verließ dafür die laufende Parlamentsdebatte über den neuen Lockdown. Innenminister Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Bürgermeister Estrosi schrieb auf Twitter, Nizza sei ein weiteres Mal in seinem Herzen von islamistischem Terror getroffen worden: "13 Tage nach #SamuelPaty kann sich unser Land nicht mehr damit zufrieden geben, mit Friedensgesetzen den islamistischen Faschismus zerstören zu wollen".

Der Lehrer Samuel Paty war in einem Vorort von Paris von einem mutmaßlich islamistischen Terroristen enthauptet worden. Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Es waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen.

Bereits im Jahr 2016 hatte es in Nizza einen Terroranschlag gegeben. Damals hatte ein islamistisch motivierter Attentäter einen Lastwagen in eine Menschenmenge gesteuert. Damals starben 86 Menschen, mehrere Hundert wurden verletzt.