Ukraine-Krieg im Blog: Boris Johnson trifft Selenskyj in Kiew﻿

Russland: Zwei Mitarbeiter des AKW Saporischschja festgenommen

Boris Johnson trifft Selenskyj in Kiew

15.40 Uhr: In der vergangenen Woche kündigte Wolodymr Selenskyj an, in der Woche der Unabhängigkeitstags würden Partner der Ukraine Kiew besuchen. Nachdem am Dienstag der polnische Präsident Andrzej Duda den ukrainischen Präsidenten traf, meldet sich nun Boris Johnson aus Kiew. "Was in der Ukraine passiert, geht uns alle an", schrieb der britische Noch-Regierungschef auf Twitter. Deswegen sei er heute in der Ukraine. "Ich glaube die Ukraine kann und wird diesen Krieg gewinnen", so Johnson.