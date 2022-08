Ukraine-Krieg im Newsblog | Pentagon: Russland hat iranische Drohnen erhalten

Sicherheitsratskreise bestätigten, dass die Ukrainer den Besuch Selenskyjs bei dem jährlichen Treffen Dutzender Staatsoberhäupter und Regierungschefs planten. Die Diplomaten machten jedoch auch klar, dass jede Reise des Präsidenten mit großen Gefahren für dessen Leben verbunden sein könnte. Auch hänge eine Entscheidung zu dem Thema mit der Entwicklung in der Ukraine zusammen, die von Russland vor gut einem halben Jahr überfallen wurde. Auf der vorläufigen Liste der Sprecherinnen und Sprecher für die Veranstaltung wird die Ukraine am 21. September geführt – mit dem Zusatz "HS" für Staatsoberhaupt. Oft ändern sich diese Angaben allerdings noch.

Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet in diesem Jahr ab dem 20. September im UN-Hauptquartier in Manhattan statt. Sprechen sollen unter anderem US-Präsident Joe Biden , Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Außenminister Sergej Lawrow.

Pentagon: Russland hat iranische Kampfdrohnen erhalten

Ryder erklärte, Moskau habe sich teils an den Iran gewandt, weil gegen Russland gerichtete Sanktionen und Exportkontrollen eine Produktion in Russland selbst erschwerten. Drohnen spielen im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle, ob für Raketenangriffe, den Abwurf kleinerer Bomben oder das Auskundschaften des Gegners.

Russland: Inspektion von AKW soll ein Tag dauern

Ukraine: Odessa soll Weltkulturerbe werden

19.52 Uhr: Die Ukraine will die historische Altstadt von Odessa am Schwarzen Meer auf die Liste der Welterbestätten der Unesco setzen lassen. Die für ihre Architektur berühmte Stadt sei bereits von Bombardements getroffen worden und liege nur einige dutzend Kilometer von der Front im Ukraine-Krieg entfernt, erklärte die Unesco am Dienstag in Paris.