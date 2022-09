+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Ukraine meldet Raketenangriff auf Industriestadt

Baerbock mahnt schnelle Entscheidung über Lieferung von Kampfpanzern an

18 Uhr: In der Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine fordert Bundesaußenministerin Annalena Baerbock rasche Entscheidungen. Zum Wunsch der Ukraine nach solchen Panzern sagte die Grünen-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", darüber könne nur gemeinsam entschieden werden, "in einer Koalition und international". Baerbock fügte hinzu: "In der entscheidenden Phase, in der sich die Ukraine aber gerade befindet, halte ich das aber auch nicht für eine Entscheidung, die lange hinausgezögert werden sollte."

Deutsche Panzerhaubitze half bei der ukrainischen Gegenoffensive

Selenskyj besucht wiedereroberte Stadt Isjum in der Ostukraine

13.43 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Armeeangaben zufolge am Mittwoch die kürzlich von der ukrainischen Armee zurückeroberte Stadt Isjum im Osten des Landes besucht. Selenskyj habe zusammen mit Militärvertretern an einer Zeremonie zum Hissen der ukrainischen Flagge in der Stadt teilgenommen, teilte das ukrainische Militär in Onlinenetzwerken mit. Selenskyjs Büro veröffentlichte Bilder vom ukrainischen Präsidenten, auf denen er in olivgrüner Jacke am Rande der Zeremonie in Isjum für Fotos mit Soldaten posierte und Hände schüttelte.