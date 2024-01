Slowakischer Regierungschef: Gibt keinen Krieg in Kiew

Mehrere Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf die Ukraine

14.44 Uhr: Infolge schwerer russischer Luftangriffe mit Dutzenden Raketen sind in der Ukraine erneut mehrere Menschen getötet worden. Offiziellen Angaben zufolge sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Alleine die ostukrainische Großstadt Charkiw verzeichnet sechs Todesopfer und mehr als 50 Verletzte. Eine Frau ist zudem in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk gestorben. In der Hauptstadt Kiew sind offiziellen Angaben zufolge mehr als 20 Leute verletzt worden.

Mehrere Wohnhäuser seien beschädigt worden, teilt der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. In einer Wohnung sei ein nicht explodierter Raketensprengkopf entdeckt worden. Das gesamte Haus sei mittlerweile evakuiert.

Laut dem ukrainischen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj setzt das russische Militär bei den morgendlichen Angriffen insgesamt 41 Raketen unterschiedlichen Typs ein. Nur rund die Hälfte hat die ukrainische Luftabwehr demnach abgefangen. Über Kiew, das dank westlicher Unterstützung verhältnismäßig gut mit Luftverteidigungssystemen ausgestattet ist, seien den Militärangaben zufolge alle Raketen im Anflug abgeschossen worden. In mehreren Regionen wird erneut Luftalarm ausgerufen.

Nato ordert Artillerie-Granaten – auch für Ukraine

12.01 Uhr: Die Nato bestellt für 1,1 Milliarden Euro Hunderttausende 155-Millimeter-Granaten, die teilweise auch für die Ukraine bestimmt sind. "Der Krieg in der Ukraine hat sich zu einer Schlacht um Munition entwickelt", sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Die ukrainische Armee hat wiederholt geklagt, ihr fehle es an Artilleriemunition. Die Nato-Beschaffungsbehörde hat den Vertrag im Namen mehrerer Bündnispartner abgeschlossen, die die Granaten entweder an die Ukraine weitergeben oder zur Auffüllung eigener Bestände verwenden wollen.

Ukraine wirft Russland vor UN Heuchelei vor

6.55 Uhr: Die Ukraine und Dutzende andere Länder, darunter auch Deutschland, haben Russland vor dem UN-Sicherheitsrat erneut Scheinheiligkeit und Ablenkungsmanöver vorgeworfen. Das Land wolle mit der Einberufung immer weiterer Sitzungen zu Waffenlieferungen westlicher Staaten an Kiew von seinem eigenen Angriffskrieg auf die Ukraine ablenken, sagten Vertreter dieser Staaten am Montag in New York vor einer auf Wunsch Russlands abgehaltenen Sitzung des Sicherheitsrates zur Situation in der Ukraine.

Selenskyj spricht von neuem polnischen Waffenpaket für Ukraine

5.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue Waffenlieferungen aus Polen für sein Land im Abwehrkampf gegen Russland angekündigt. "Es wird ein neues Rüstungspaket aus Polen geben", sagte er am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zudem sei beim Besuch des polnischen Premierministers Donald Tusk über die gemeinsame Produktion von Waffen gesprochen worden, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Als dritten Punkt nannte der Staatschef die Ausbildung ukrainischer Soldaten an polnischen Waffensystemen.