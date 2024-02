Die fortlaufende Orientierung in Richtung Russland ist Teil des Radikalisierungsprozesses der AfD. In ihrer Gründungszeit gab es noch viele Transatlantiker in der Partei, aber die moderaten Mitglieder sind nun fast alle raus. Jetzt haben die "Putinversteher" das Sagen in der AfD. Dabei könnte Russland natürlich auch durch persönliche Kontakte und durch indirekte Geldgeber Einfluss nehmen. Aber es gibt auch einfach rechtsautoritäre Kräfte in der Partei, die die Westanbindung Deutschlands nach 1945 rückabwickeln möchten. Natürlich finden die Putin gut – und der Kreml müsste dafür gar nicht zahlen.