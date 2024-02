Ausdrücklich unterstrich der 42-jährige Kosiniak-Kamysz, dass er diese Worte "nicht einfach so dahergesagt", sondern sorgfältig abgewogen habe. Sein Ministerium habe bereits konkrete Vorbereitungsschritte begonnen. So prüfe man, welche Lücken es in der Bewaffnung noch gebe. Dabei seien große Rüstungsbeschaffungen zwar sehr wichtig, aber die individuelle Ausrüstung jedes einzelnen Soldaten müsse ebenso ernst genommen werden. Polen werde eine sehr bedeutende Rolle bei der gemeinsamen Verteidigung der Europäischen Union spielen, das wisse auch die EU-Kommission, sagte der Minister.

Minister der Besatzungsbehörden in Ostukraine getötet

12.54 Uhr: Beim Beschuss einer Bäckerei in der von russischen Kräften annektierten Stadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine ist laut Medienberichten ein Minister der Besatzungsbehörden ums Leben gekommen. Unter den Trümmern des eingestürzten Gebäudes sei die Leiche des Ministers für Zivilschutz in der Region Luhansk, Alexej Poteleschtschenko, gefunden worden, teilte der von Moskau ernannte Regierungschef des Luhansker Gebiets, Sergej Koslow, mit. Insgesamt sind russischen Angaben nach 28 Menschen durch den Angriff am Samstag getötet worden, darunter auch ein Kind. Die Angaben ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

Poteleschtschenko war seit Herbst 2023 auf dem Ministerposten in Luhansk. Davor hatte er die Feuerwehr in der Region geleitet. Ein reiner Zivilist war der Oberst nicht. "Ein Kamerad und Freund aus dem Kampf, der das Schmiedefeuer der Schlachten in der Sommerkampagne 2014 durchlaufen hat, ist getötet worden", schrieb Koslow.

Russland warf der Ukraine vor, die Bäckerei im Wissen beschossen zu haben, dass sich zu der Zeit dort viele Zivilisten aufhielten. Das ukrainische Militär hat den Schlag bislang nicht kommentiert. Die ukrainische Stadtverwaltung von Lyssytschansk hat den Schlag bestätigt. Ihrer Darstellung nach war die Bäckerei aber kein ziviles Ziel. Sie habe für die Bedürfnisse der Front gearbeitet.

Stoppt die russische Wahlbehörde nun Putins Widersacher?

12.43 Uhr: Boris Nadeschdin ist gegen den Krieg in der Ukraine und will bei der russischen Präsidentschaftswahl gegen Kremlchef Putin antreten. Nun aber hat die Wahlkommission angebliche Fehler bemängelt. Mehr dazu lesen Sie hier.