Für Millionen Deutsche war das Kurzarbeitergeld in der Corona-Pandemie eine große Hilfe, jetzt führt es jedoch zu unangenehmer Post vom Finanzamt. Denn nicht jeder, der 2020, 2021 oder 2022 in Kurzarbeit war, hat auch eine Steuererklärung abgegeben – und wird deshalb nun nachträglich dazu aufgefordert.

Peter Schmitz: Das liegt am sogenannten Progressionsvorbehalt. Damit ist gemeint, dass bestimmte Einkünfte, die eigentlich steuerfrei sind, trotzdem dazu führen, dass Sie mehr Steuern zahlen müssen. So ist es auch beim Kurzarbeitergeld. Es erhöht den Steuersatz für Ihr übriges steuerpflichtiges Einkommen. Den höheren Steuersatz wendet der Arbeitgeber beim monatlichen Lohnsteuerabzug aber nicht an. Sie haben also im Laufe des Jahres mitunter zu wenig Steuern gezahlt.