Die Proteste polnischer Bauern richten sich gegen die EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. Am Dienstag hatten die Landwirte landesweit Verkehrsknotenpunkte blockiert und am Grenzübergang Medyka Getreide aus ukrainischen Güterwaggons abgelassen.

Scholz lehnt Taurus-Lieferung an Ukraine weiter ab

14.54 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine weiter ab. Zugleich unterstütze er den Bundestagsantrag der Koalitionsfraktionen zum Krieg in der Ukraine "aus vollem Herzen", sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit in der Bundespressekonferenz in Berlin. Der Bundestag will an diesem Donnerstag über den Antrag beraten. Darin verlangen die Abgeordneten der Ampel die "Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen".

Mit den Systemen solle die Ukraine in die Lage versetzt werden, "gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors zu ermöglichen", heißt es in dem Antrag. Taurus-Marschflugkörper würden diese Anforderungen erfüllen, die Ampel nennt sie im Antrag aber nicht ausdrücklich. Hebestreit nimmt das Wort "Taurus" nicht einmal in den Mund. Er sagt zur Haltung von Scholz: "Was die Lieferung eines besonderen Waffensystems angeht, bleibt er bei seiner Position."

Westliche Vertreter: Munitionsproduktion Russlands nicht ausreichend

13.39 Uhr: Die innerrussische Munitionsproduktion reicht nach Angaben westlicher Vertreter nicht aus, um den Bedarf im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu decken. Dies sei offensichtlich auch eine Folge der Sanktionen, die die internationale Staatengemeinschaft gegen Russland wegen des völkerrechtswidrigen Kriegs verhängt habe, sagen die Regierungsvertreter mit der Bedingung, namentlich nicht genannt zu werden. Mehr zu den Sanktionen lesen Sie hier .

Umfrage: Viele Europäer blicken pessimistisch auf Kiews Siegchancen

13.20 Uhr: Viele Menschen in Europa blicken derzeit einer Umfrage zufolge pessimistisch auf die Erfolgschancen der Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Nur zehn Prozent der Befragten der vom "European Council on Foreign Relations" (ECFR) in Auftrag gegebenen Erhebung glaubten an einen Sieg der Ukraine, wie die Denkfabrik mit Hauptsitz in Berlin mitteilt. Doppelt so viele rechnen demnach mit einem russischen Sieg.