Dienstag, 20. Februar

Kanada will Ukraine über 800 Drohnen zur Verteidigung schicken

22.05 Uhr: Kanada will der Ukraine mehr als 800 unbemannte Mehrzweck-Luftfahrtsysteme des Typs SkyRanger R70 schicken. Damit wolle Kanada das Land in dessen Krieg gegen Russland unterstützen, sagt Verteidigungsminister Bill Blair. "Die heutige Ankündigung stellt sicher, dass die Ukraine über die Drohnen verfügt, die sie benötigt, um Ziele aufzuspüren und zu identifizieren, die für den laufenden Kampf der Ukraine entscheidend sind. Kanada wird der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist", sagt Blair. Die Drohnen hätten einen Wert von umgerechnet rund 700 Millionen Dollar.

Ukraine will Starlink-Nutzung durch Russland verhindern

21.54 Uhr: Die Ukraine sucht ihrem Digitalminister zufolge nach Wegen, um eine Nutzung des Satelliten-Internetdiensts Starlink durch Russland zu verhindern. "Wir haben einen Algorithmus gefunden und SpaceX einen Vorschlag gemacht, damit solche Fälle nicht auftreten", sagt Michailo Fedorow. Das Land stehe mit der Firma des US-Milliardärs Elon Musk in Kontakt. Starlink wird von SpaceX betrieben. Der Regierung in Kiew zufolge verwenden die russischen Truppen in den von ihnen besetzten Gebieten der Ukraine Starlink-Terminals zu Kommunikationszwecken. Russland und auch Starlink dementieren dies. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Lage an der Front "äußerst schwierig"

21.25 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Frontbesuch die Lage dort als "äußerst schwierig" charakterisiert. Probleme gebe es an Frontabschnitten, wo die Russen die größten Reserven konzentriert hätten, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Sie nutzen Verzögerungen bei der Hilfe für die Ukraine aus."

Selenskyj beklagt den Mangel an Artilleriegeschossen, an Flugabwehrsystemen im frontnahen Bereich und an weitreichenden Raketen. Kiew arbeite mit Nachdruck an der Wiederaufnahme der Hilfen durch die westlichen Partner, versichert der ukrainische Staatschef seinen Landsleuten. Erst am Wochenende hatten sich ukrainische Kräfte aus der Stadt Awdijiwka zurückziehen müssen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj hatte zuvor den Frontabschnitt Kupjansk im Gebiet Charkiw besucht. Die Russen, die im Herbst 2022 aus der Stadt vertrieben wurden, rücken seit Wochen auf die Kleinstadt mit dem als strategisch wichtig geltenden Eisenbahnknoten vor, auch weil die Ukrainer zu wenig Munition haben. Mehr zur militärischen Lage in der Ukraine lesen Sie hier. In seiner Ansprache bedankt sich der Präsident bei den ukrainischen Betrieben, die die Rüstungsproduktion im eigenen Land vorantrieben. Derzeit könne sich das Land allerdings noch nicht autark mit Waffen und Munition versorgen und sei weiter auf Hilfen angewiesen, sagt er.