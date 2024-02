Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine schießt weiteres russisches Kampfflugzeug ab Von dpa , afp , Reuters , LMK , bm , csi , sic Aktualisiert am 27.02.2024 - 10:50 Uhr Lesedauer: 9 Min. Ein russischer Suchoi-Su-34-Jagdbomber (Archivbild): Der Ukraine gelang offenbar erneut ein Abschuss. (Quelle: Sputnik/imago-images-bilder) News folgen

Die Ukraine meldet den Abschuss eines russischen Kampfjets. Frankreichs Präsident schließt den Einsatz von Soldaten in der Ukraine nicht mehr aus. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine schießt wohl weiteres russisches Kampfflugzeug ab

10.28 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat laut eigenen Angaben einen weiteren russischen Kampfjet abgeschossen. Im Osten der Ukraine sei ein Kampfflugzeug des Typs Suchoi Su-34 von ukrainischen Raketen getroffen worden, meldet Mykola Oleschtschuk, Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, auf Telegram. "Ich rate den Besatzern, vor jedem Flug ihre Familien zu sehen, nur für den Fall", schreibt er dort weiter. Der Generalleutnant bedankte sich bei den Streitkräften für ihren Kampfeinsatz. Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs vom 21. Februar hat Russland seit Beginn der Invasion 340 Flugzeuge verloren.

Russland vereitelt angeblich Giftgasangriff in der Südukraine

9.49 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben einen von den ukrainischen Spezialdiensten vorbereiteten Giftgasangriff in der teilweise russisch kontrollierten Region Saporischschja in der Südukraine abgewendet. "Ein Versuch der ukrainischen Spezialdienste, ein Attentat in der Region Saporischschja unter Einsatz eines Äquivalents des nach Nato-Klassifizierung giftigen militärischen Wirkstoffs 'BZ' zu verüben, wurde vereitelt", erklärt der russische Geheimdienst FSB.

Die beim Einsatz beschlagnahmten Giftstoffe "werden für die Herstellung von chemischen Massenvernichtungswaffen eingesetzt und wurden in den USA entwickelt", heißt es weiter. Es seien Ermittlungen wegen eines Attentats und der Herstellung von Massenvernichtungswaffen eingeleitet und drei ukrainische Staatsangehörige festgenommen worden. Saporischschja ist neben Cherson, Donezk und Luhansk eine von vier ukrainischen Regionen, die Russland im Jahr 2022 für annektiert erklärt hat. Die Regionen sind allerdings nicht vollständig unter russischer Kontrolle.

Umgehung des Öl-Embargos: Putins "dunkle Flotte" wird immer größer

9.37 Uhr: "Russlands Programm zur Umgehung von Sanktionen wird immer komplizierter und ausgefeilter", warnen Schifffahrtsexperten. Allein im Dezember waren Hunderte Schiffe unterwegs. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nouripour: Einsatz westlicher Bodentruppen kein Thema

8.54 Uhr: Der Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine steht Grünen-Chef Omid Nouripour zufolge nicht zur Debatte. "Es ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in einem Bündnis", sagt Nouripour bei ntv. Über Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom Vortag sagt Nouripour: "Ich habe einen launigen Macron erlebt, der einfach sagen wollte: Ich will nichts ausschließen."

Mit Blick auf die deutsche Debatte über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine, in der auch Ampel-Politiker unterschiedliche Positionen vertreten, rät Nouripour dazu, sich auf andere Hilfen für die Ukraine zu konzentrieren. "Die Frage ist ja in dem Falle von Taurus, wie die ukrainischen Streitkräfte erstens deutlich schlagkräftiger werden, weil denen zum Beispiel an vielen Stellen Munition fehlt und zweitens, wie sie auch alles an eigenem Territorium erreichen können." Es gebe auch andere Waffensysteme, über die man sich langfristig unterhalten müsse.

Russland verhindert angeblich ukrainischen Vorstoß im Süden