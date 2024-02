Angeblich ukrainischer Angriff auf Kursk abgewehrt

5.24 Uhr: Die russische Militärführung hat von einem ukrainischen Drohnenangriff in der Nacht zum Donnerstag berichtet. Die Luftabwehrsysteme in der Region Kursk hätten den Flugkörper aber erkannt und abgeschossen, hieß es auf dem Telegram-Kanal des russischen Verteidigungsministeriums. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine: Russland wirft viele Soldaten in Schlacht um Krynky

5.12 Uhr: Russische Truppen werfen Soldaten in Wellen ohne den Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen in die Schlacht um das Dorf Krynky, sagte Nataliia Humeniuk, Sprecherin des Operationskommandos Süd, am Mittwoch. Krynky ist ein kleines Dorf in der Oblast Cherson am Ostufer des Flusses Dnipro. Vor dem Ausbruch des Krieges lebten dort weniger als 1.000 Menschen. Die schweren Kämpfe um den Ort dauern seit Wochen an.