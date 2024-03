Newsblog zum russischen Angriffskrieg Kreml droht mit Ausweisung deutscher Journalisten Von dpa , afp , mam , cck , fho , cc Aktualisiert am 05.03.2024 - 16:14 Uhr Lesedauer: 12 Min. Maria Sacharowa (Archivbild): Die Sprecherin des russischen Außenministeriums droht deutschen Journalisten in Russland. (Quelle: IMAGO/Komsomolskaya Pravda/imago) News folgen

Moskau droht deutschen Journalisten mit Ausweisung. Kiew will ein russisches Kriegsschiff versenkt haben. Der frühere Nato-General Anders Fogh Rasmussen kritisiert Scholz. Mehr Informationen im Newsblog.

Weltstrafgericht: Haftbefehle gegen hohe russische Offiziere

15.55 Uhr: Der Internationale Strafgerichtshof hat gegen zwei hohe russische Offiziere Haftbefehle wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Generalleutnant Sergej Kobylasch und Admiral Viktor Sokolow würden wegen gezielter Raketenangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine vom Oktober 2022 bis mindestens März 2023 gesucht, teilt das Gericht in Den Haag mit.

Kobylasch (58) ist nach Angaben des Gerichts Generalleutnant und Kommandeur der Fernfliegerkräfte der russischen Luftwaffe. Sokolow (61) ist Admiral der Marine und war im fraglichen Zeitraum Befehlshaber der russischen Schwarzmeerflotte. Beide sollen für Raketenangriffe auf Elektrizitätswerke verantwortlich sein. Auch werden ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Die Angriffe hätten Menschen schweren Schaden zugefügt.

Das Gericht stellt fest, dass es "ausreichend Gründe gibt, anzunehmen, dass die beiden Verdächtigen die Verantwortung tragen für Raketenangriffe, die durch die Einheiten unter ihrem Befehl gegen das ukrainische Stromnetz" ausgeführt worden seien. Die Haftbefehle wurden nicht veröffentlicht mit Rücksicht auf den Schutz von Zeugen und andauernden Ermittlungen.

Deutscher Unternehmer wegen Lieferung an russische Militärfirma angeklagt

15.45 Uhr: Wegen verbotener Lieferungen an eine russische Firma hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen Unternehmer im Saarland erhoben. Der Deutschrusse Waldemar W. soll nach Angaben der Karlsruher Behörde zwischen 2020 und März 2023 in 54 Fällen Elektronikbauteile an ein Unternehmen in Russland geliefert haben, das militärisches Material und Zubehör produziert. "Dazu gehört die von den russischen Streitkräften auch derzeit in der Ukraine eingesetzte 'Orlan 10' Drohne", teilt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Auch seine mutmaßliche Komplizin ist angeklagt. Natalie S., mit ebenfalls deutscher und russischer Staatsangehörigkeit, führt laut Bundesanwaltschaft ein von W. beherrschtes Unternehmen in Baden-Württemberg. Sie soll W. in 14 Fällen unterstützt haben, indem sie gegenüber dem Vorlieferanten angegeben habe, dass die Waren in Deutschland bleiben würden.

Die Elektronikteile seien erst an zwei in Russland ansässige zivile Scheinfirmen geliefert worden, die sie dann in Absprache mit W. an den militärischen Hersteller weitergeleitet hätten, teilt die Bundesanwaltschaft weiter mit. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei W. dazu übergegangen, die Waren mithilfe vorgeschobener Empfänger in Drittstaaten nach Russland zu transportieren. Der Gesamtwert der exportierten Bauteile soll etwa 875.000 Euro betragen.

Moskau droht mit der Ausweisung deutscher Journalisten

15.09 Uhr: Das Außenministerium in Moskau hat Deutschland vorgeworfen, die Arbeit russischer Journalisten im Land behindern zu wollen – und im Gegenzug mit der Ausweisung deutscher Journalisten aus Russland gedroht. "Wenn sie russische Korrespondenten angehen und umsetzen, was sie vorhaben, dann werden deutsche Journalisten Russland verlassen müssen", sagt die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, in einem in Onlinemedien veröffentlichten Gespräch.

Über diplomatische Kanäle sei Berlin in dieser Frage bereits über die russische Haltung informiert worden, sagt Sacharowa. Die Sprecherin macht keine weiteren Angaben dazu, in welcher Weise deutsche Stellen angeblich versuchten, die Arbeit russischer Journalisten zu unterbinden. Diese arbeiten in der Regel für Staatsmedien des Kremls und sind für die Verbreitung der Kreml-Propaganda in Russland mitverantwortlich. Kritische oder freie Berichterstattung gibt es in Russland so gut wie nicht mehr.

Großbritannien: Deswegen nutzt Russland seine neuen Panzer nicht

13.54 Uhr: Die Briten gehen davon aus, dass Russland seinen neuesten Kampfpanzer Armata auch aus Sorge vor einem Reputationsverlust bisher nicht im Angriffskrieg gegen die Ukraine nutzt. "Es ist fast sicher, dass der Kampfpanzer T-14 Armata bis heute nicht in der Ukraine eingesetzt wurde", teilte das britische Verteidigungsministerium auf der Plattform X mit.