Russland meldet ukrainische Attacken auf zwei Ölraffinerien

Russland meldet einen Drohnenangriff auf ein Treibstofflager. Unterdessen bestellt die Republik Moldau den russischen Botschafter ein. Mehr Informationen im Newsblog.

Offenbar weitere russische Ölraffinerie in Flammen

5.02 Uhr: Eine Raffinerie des russischen Ölkonzerns Lukoil in der russischen Region Nischni Nowgorod steht nach Angaben des Gouverneurs der Region nach einem Drohnenangriff in Flammen. "Heute Morgen wurde das Industriegebiet Kstowo, ein Brennstoff- und Energiekomplex, von Drohnen angegriffen", schreibt Gleb Nikitin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Die Arbeit in dem Werk sei wegen eines "Zwischenfalls" vorübergehend eingestellt, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf den Ölkonzern.

Zuvor war in derselben Nacht bereits eine mutmaßliche ukrainische Drohnenattacke auf eine Raffinerie in der Stadt Oryol bekannt geworden (siehe Eintrag von 1.54 Uhr).

Bürgermeister: Ukrainische Drohne über Moskau abgefangen

3.41 Uhr: Über der russischen Hauptstadt Moskau haben Luftabwehreinheiten nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin eine ukrainische Drohne abgeschossen. Im betroffenen Stadtteil Ramenski habe es weder Verletzte noch Schäden durch herabfallende Trümmerteile gegeben, teilte Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Moldau bestellt russischen Botschafter ein

2.04 Uhr: Wegen der Eröffnung russischer Wahllokale in der prorussischen Separatistenregion Transnistrien hat die Republik Moldau nach eigenen Angaben den russischen Botschafter einbestellt. Der russische Botschafter Oleg Wasnezow sei angewiesen worden, am Dienstag im Ministerium zu erscheinen, teilt das moldauische Außenministerium mit. Er solle zu Medienberichten Stellung nehmen, wonach sechs Wahllokale in Transnistrien betrieben würden statt wie vereinbart nur eines in der russischen Botschaft in der moldauischen Hauptstadt Chisinau.

Transnistrien hatte sich im Zuge der Auflösung der Sowjetunion von der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau abgespalten, wird aber international nicht als eigenständiger Staat anerkannt. Die abtrünnige Region gilt seit langem als potenzieller Krisenherd um die Ukraine, der Krieg hat die Spannungen verschärft.

Gouverneur: Drohnenangriff auf russische Treibstoffanlage

1.54 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben des Gouverneurs der zentralrussischen Region Oryol einen Drohnenangriff auf eine Kraftstoff- und Energieversorgungsanlage in der russischen Region geflogen. "Es gibt keine Verletzten", teilt Gouverneur Andrej Klytschkow über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein Öltank sei durch den Angriff in Brand geraten, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf Rettungskräfte.

Dienstag, 12. März 2024

Ukraine bestellt Botschafter des Vatikans ein

20.49 Uhr: Nach heftiger Kritik an Äußerungen von Papst Franziskus zu einer möglichen Kapitulation im Krieg gegen Russland hat die Ukraine den Vertreter des Heiligen Stuhls in Kiew ins Außenministerium einbestellt. Visvaldas Kulbokas, der Apostolische Nuntius, der den Vatikan in der Ukraine vertritt, sei darüber informiert worden, dass das von Russland angegriffene Land von Franziskus' Äußerungen "enttäuscht" sei, teilt die Behörde in Kiew mit.

Der päpstliche Appell solle "an den Angreifer und nicht an das Opfer gehen", kritisiert die ukrainische Seite. Zudem werde von Franziskus erwartet, dass er sich für einen "Sieg des Guten über das Böse" einsetze, "anstatt Appelle zu senden, die das Recht des Stärkeren legalisieren und ihn dazu ermutigen, die Normen des Völkerrechts weiter zu missachten".

Darüber hinaus betont Kiew, dass die Ukraine nach Frieden strebe. Doch dieser Frieden müsse fair sein und auf der von Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgestellten Friedensformel basieren. Diese sieht unter anderem einen Abzug der russischen Truppen vor, die derzeit rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets besetzen. Auch in Deutschland reagierten Politiker empört auf die Aussage des Papstes, die Ukraine solle Mut "zur weißen Fahne" haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

US-Geheimdienste: Chinas Exporte nach Russland seit 2022 verdreifacht

20.43 Uhr: Die US-Geheimdienste beschreiben eine Zunahme des Handels zwischen China und Russland seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Der entsprechende chinesische Export von Waren mit potenzieller militärischer Verwendung habe sich seit 2022 verdreifacht, heißt es in der jährlichen Bedrohungsanalyse der US-Geheimdienste für 2024. Russland werde mehrere Jahre benötigen, um sich militärisch von den Verlusten an Soldaten und Material im Krieg zu erholen.

Selenskyj: Russischer Vormarsch in der Ostukraine ist "gestoppt"