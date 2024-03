Hacker attackieren das russische Wahlsystem. Bei russischen Wahlen in besetzten ukrainischen Gebieten kommt es zu Zwischenfällen. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Nawalny-Witwe ruft zum Protest gegen Wahl in Russland auf

17.48 Uhr: In Russland findet am Sonntag der dritte und letzte Tag der Präsidentschaftswahl statt, für den ruft die Witwe des verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny zu einer landesweiten Protestaktion auf. Julia Nawalnaja wirbt dafür, dass am letzten Wahltag um 12.00 Uhr mittags (10.00 Uhr MEZ) Gegner von Staatschef Wladimir Putin in Massen in die Wahllokale strömen. Die Teilnehmer der Protestaktion "Mittags gegen Putin" sollen für einen der Gegenkandidaten stimmen oder den Wahlzettel mit dem Schriftzug "Nawalny" ungültig machen.

Ukraine attackiert weitere russische Ölraffinerien

17.24 Uhr: Die Ukraine setzt mit erneuten Drohnenangriffen auf russische Ölraffinerien in der Region Samara mindestens eine Anlage in Brand. Ein Feuer in einer Raffinerie des staatlichen Ölkonzerns Rosneft in Sysran im Gebiet Samara sei nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht worden, teilt das Katastrophenschutzministerium der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Die Anlage kann jährlich bis zu 8,5 Millionen Tonnen beziehungsweise täglich bis zu 170.000 Barrel Rohöl verarbeiten.

Ein Drohnenangriff auf die Nowokuibyschewski-Raffinerie, die von Rosneft in derselben Region betrieben wird, sei vereitelt worden, teilt der örtliche Gouverneur mit. In der Ukraine erklärt ein Insider, der Geheimdienst SBU habe außerdem die Kuibyschewski-Raffinerie angegriffen, die sich unmittelbar in Samara befindet. Die Regionalhauptstadt liegt rund 500 Kilometer südöstlich von Moskau und 800 Kilometer nordöstlich der ukrainischen Grenze.

Ukraine soll russisches Wahlsystem lahmgelegt haben

13.24 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst soll erfolgreich große Teile des russischen Wahlsystems lahmgelegt haben. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die ukrainische Nachrichtenagentur "Ukrinform", unter Bezug auf Quellen aus Geheimdienstkreisen.

Cyber-Experten sollen demnach das Onlinetool, über das die Präsidentschaftswahlen abgehalten werden, zum Absturz gebracht haben. "Die Website der Behörden ist abgestürzt", zitiert "Ukrinform" die Quelle. "Das russische Wahlsystem ist abgestürzt." Die Cyberangriffe würden bis zum Ende der Wahl weitergehen.

Evakuierungen bei Russland-Wahl in ukrainischen Gebieten

11.43 Uhr: Russland hält seine Präsidentschaftswahlen auch in den besetzten Gebieten auf ukrainischem Staatsgebiet ab. Dabei kam es zu mehreren Zwischenfällen, wie die russisch-nationalistische Partei "Einiges Russland" auf ihrem Kanal beim Messengerdienst "Telegram" mitteilt. "Einiges Russland" unterstützt den derzeitigen Präsidenten Wladimir Putin.

"Der erste Wahltag verlief nicht ohne Zwischenfälle – in Starobilsk wurden elf Bezirkskommissionen evakuiert", schreibt Parteifunktionär Denis Miroschnitschenko. Die Arbeit der Behörden sei für eineinhalb Stunden unterbrochen gewesen. Starobilsk liegt in der Region Luhansk im Staatsgebiet der Ukraine, wird allerdings seit 2014 von pro-russischen Kräften militärisch und politisch kontrolliert.

Putins Partei berichtet von Cyberangriff

9.02 Uhr: Am Wochenende wird in Russland der Präsident gewählt. Bei "Einiges Russland", der Partei, die den Präsidenten Wladimir Putin unterstützt, scheint es allerdings bereits am Samstagmorgen Probleme zu geben.

Ihre Website sei zurzeit das Ziel eines Hackerangriffs, schreibt die Partei auf ihrem Kanal des Messengerdienstes "Telegram": "Die Arbeit nicht wesentlicher Parteiressourcen wurde vorübergehend ausgesetzt, um die kritische Infrastruktur der digitalen Dienste von 'Einiges Russland' sicherzustellen." Man arbeite an einer Lösung.

Russland will Anschlag auf Bahn verhindert haben

8.26 Uhr: Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Tass einen Agenten im Dienst der Ukraine festgenommen. Der 61-jährige russische Mann habe einen "terroristischen Anschlag" auf einen Eisenbahnknotenpunkt in der Region Swerdlowsk im Uralgebirge geplant.

Russland: Ukraine greift russische Ölraffinerien mit Drohnen an

7.14 Uhr: Am frühen Samstagmorgen sind Feuer in den zwei russischen Ölraffinerien Sysran und Nowokuibyschewsk in der Region Samara ausgebrochen. Mehrere russische Telegramkanäle zitieren Zeugen, denen zufolge Drohnenangriffe die Feuer verursacht haben sollen. Auf Telegram veröffentlichten mehrere Kanäle Videos von einer Drohne, die über der brennenden Raffinerie in Sysran kreist.