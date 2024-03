Die Witwe von Alexej Nawalny gibt ihre Stimme bei der russischen Präsidentschaftswahl in Berlin ab. Putin äußert sich zum Tod ihres Mannes. Mehr Informationen im Newsblog.

Putin äußert sich erstmals zu Nawalnys Tod

22.30 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Tod des Oppositionsführers Alexej Nawalny als "traurigen Vorfall" bezeichnet. "Was Herrn Nawalny angeht. Ja, er ist gestorben. Dies ist ein trauriger Vorfall", sagte Putin in der Nacht zum Montag bei einer Pressekonferenz in seiner Wahlkampfzentrale, die vom Staatsfernsehen übertragen wurde. Dabei nannte Putin seinen Widersacher, der Mitte Februar in Lagerhaft gestorben war, erstmals seit Jahren öffentlich beim Namen.

Wenige Tage vor Nawalnys Tod sei ihm, Putin, gesagt worden, dass es die Idee gebe, Nawalny gegen im Westen Inhaftierte auszutauschen. Er habe einem solchen Austausch zugestimmt. Und er habe gesagt, Nawalny solle niemals wieder nach Russland zurückkehren. Der 47-jährige Nawalny war in Russland zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden und Mitte Februar in einem Straflager im Norden Russlands gestorben.

Putin: Offen für Gespräche über Waffenruhe während Olympischer Spiele

22.28 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin sagt, er sei offen für Gespräche über den Vorschlag Frankreichs für eine Feuerpause in der Ukraine während der Olympischen Spiele. Allerdings müssten dabei die Interessen des russischen Militärs an der Front berücksichtigt werden. Die Olympischen Spiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris statt.

Putin dankt Russen für Teilnahme an Wahl

22.14 Uhr: Der russische Staatschef Wladimir Putin dankt seinen Landsleuten für die Teilnahme an der Präsidentschaftswahl, aus der er Teilergebnissen zufolge als klarer Sieger hervorgegangen ist. "Wir sind ein geeintes Team, alle russischen Bürger, die in die Wahllokale gekommen sind und gewählt haben", sagt Putin in einer Rede vor seinem Wahlkampfteam, die vom Staatsfernsehen übertragen wird. Die Wahlergebnisse zeigten das "Vertrauen" der Russen in seine Führung.

Russland-Wahl: Putin schneidet nach erster Prognose über Erwartungen ab

19.05 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat die von Manipulationsvorwürfen begleitete Präsidentenwahl laut Prognosen mit mindestens 87 Prozent der Stimmen gewonnen. Das russische Staatsfernsehen erklärte den 71-Jährigen am Sonntag nach Schließung der Wahllokale auf Grundlage mehrerer Wählernachbefragungen zum Sieger. Bei der dreitägigen Abstimmung waren keine echten Oppositionskandidaten zugelassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nawalnaja verlässt nach wenigen Minuten russische Botschaft

18.13 Uhr: Nach nur wenigen Minuten verlässt Nawalnaja die russische Botschaft wieder. Den wartenden Journalisten erklärt sie: "Ich habe den Namen Nawalny draufgeschrieben". Zu diesem Protest hatte sie in den Tagen zuvor aufgerufen. Auf weitere Rückfragen von Journalisten gibt sie allerdings weiterhin keine Antwort. Die Suche nach einem Taxi vor Ort gestaltet sich für sie allerdings schwierig, wie ein t-online-Reporter beobachtet.

Nawalnaja geht zur Wahl in russische Botschaft

18.03 Uhr: Unter den Blicken und verfolgt von vielen Kameralinsen betritt Julia Nawalnaja die russische Botschaft, um ihre Stimme bei der Präsidentschaftswahl abzugeben.

Demonstrantin: Komisches Gefühl in Botschaft zu gehen