Russland verdoppelt angeblich seine Produktion von Artilleriemunition. Aus den Niederlanden gibt es Kampfjet-Munition, aus Australien Drohnen für die Ukraine. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine meldet drei Tote in Gebieten Cherson und Donezk

22.35 Uhr: Infolge russischer Angriffe sind in den ukrainischen Gebieten Cherson und Donezk offiziellen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet worden. In Cherson im Süden des Landes sei am Donnerstagnachmittag in einem Dorf eine 70-jährige Frau durch Beschuss schwer verletzt worden und wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, teilt die regionale Militärverwaltung mit. In Donezk im Osten wurden laut Staatsanwaltschaft in der Kleinstadt Nowohrodiwka ein 60-jähriger Mann und eine 66 Jahre alte Frau getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, heißt es.

Pro-ukrainische Kämpfer wollen Angriffe in Russland ausweiten

22.02 Uhr: Pro-ukrainische russische Kämpfer haben angekündigt, ihre Angriffe in russischen Regionen fortzusetzen. Nach den jüngsten Vorstößen in die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk würden die Angriffe auch "auf andere Städte" ausgeweitet, erklären Vertreter der Gruppen "Russisches Freiwilligenkorps", "Sibirisches Bataillon" und "Legion Freiheit Russlands" vor Journalisten in Kiew.

Der in der Hooligan- und rechtsextremen Szene bekannte Anführer des "Russischen Freiwilligenkorps", Denis Nikitin, gibt an, die drei Gruppen hätten im Zuge einer "groß angelegten Militäraktion auf feindlichem Gebiet eine zweite Front eröffnet". Sein Ziel sei es, das "Banner" seiner Gruppe über dem Kreml zu "hissen" und eine "nationalistisch orientierte Regierung" einzusetzen. Mehr zu den Milizen lesen Sie hier.

Pro-ukrainische Einheiten, die sich aus russischen Kämpfern zusammensetzen, hatten nach eigenen Angaben zuletzt während der russischen Präsidentenwahl am vergangenen Wochenende ihre Angriffe auf russische Grenzregionen verstärkt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nikitin zufolge sollen die Angriffe Russland dazu zwingen, Soldaten von der Front in der Ukraine abzuziehen, um seine Grenzregionen zu verteidigen. "Die militärische Infrastruktur unserer Einheit ist mit den Strukturen der ukrainischen Streitkräfte und des Verteidigungsministeriums vernetzt", sagt er. Die Gruppen seien derzeit allerdings "nicht stark genug", um dauerhaft die Kontrolle über russische Ortschaften zu übernehmen.

Selenskyj verlangt von EU Munition und russische Milliarden

20 Uhr: Beim EU-Gipfel in Brüssel hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringend weitere Munition sowie die Nutzung der in Europa eingefrorenen russischen Milliarden gefordert. Es sei "beschämend für Europa", dass die Mitgliedsländer so wenige Artilleriegeschosse lieferten, sagt er in einem Videoappell an die in Brüssel versammelten Staats- und Regierungschefs. Ungarn nennt die Nutzung russischen Vermögens für Militärhilfe eine "rote Linie", auch in anderen EU-Ländern gibt es Vorbehalte. Selenskyj verweist auf die zunehmend schwierige Lage in den Kämpfen gegen Russland und die jüngsten russischen Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew.