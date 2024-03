Russische Rakete trifft größten Staudamm der Ukraine

Nato-Vertreter: Ukraine schneller helfen

1.10 Uhr: Dem Chef des Nato-Militärausschusses, Rob Bauer, zufolge sollten die Verbündeten der Ukraine schnell mehr Hilfe leisten und nicht zu pessimistisch über die Erfolgsaussichten des Landes sein. "Die Zeit in der Ukraine wird nicht in Tagen, Wochen oder Monaten gemessen. Sie wird in Menschenleben gemessen. In den verbündeten Nationen ist eine Woche eine Woche. In der Ukraine ist eine Woche eine Mutter, ein Vater, ein Kind, ein Freund, ein Liebhaber, die für immer verloren sind", sagt er auf dem Kiewer Sicherheitsforum. Bauer leitete den ersten offiziellen Besuch einer Nato-Militärdelegation in Kiew seit Februar 2022. Er lobte die Widerstandsfähigkeit der Ukraine und ihre Fähigkeit, sich schnell anzupassen und gleichzeitig viele Aspekte der modernen Kriegsführung zu verändern.

Bodentruppen in der Ukraine? Französischer General nennt Zahlen

23.44 Uhr: Die Diskussion über westliche Bodentruppen in der Ukraine wird erneut aus Frankreich befeuert. Der Chef der Armee nennt jetzt Zahlen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine meldet drei Tote in Gebieten Cherson und Donezk

22.35 Uhr: Infolge russischer Angriffe sind in den ukrainischen Gebieten Cherson und Donezk offiziellen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet worden. In Cherson im Süden des Landes sei am Donnerstagnachmittag in einem Dorf eine 70-jährige Frau durch Beschuss schwer verletzt worden und wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, teilt die regionale Militärverwaltung mit. In Donezk im Osten wurden laut Staatsanwaltschaft in der Kleinstadt Nowohrodiwka ein 60-jähriger Mann und eine 66 Jahre alte Frau getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, heißt es.

Pro-ukrainische Kämpfer wollen Angriffe in Russland ausweiten

22.02 Uhr: Pro-ukrainische russische Kämpfer haben angekündigt, ihre Angriffe in russischen Regionen fortzusetzen. Nach den jüngsten Vorstößen in die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk würden die Angriffe auch "auf andere Städte" ausgeweitet, erklären Vertreter der Gruppen "Russisches Freiwilligenkorps", "Sibirisches Bataillon" und "Legion Freiheit Russlands" vor Journalisten in Kiew.