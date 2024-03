So viel Essen kommt täglich in den Müll

Russland meldet einen Anschlagsversuch. Der pro-ukrainische Kämpfer habe sich während der Festnahme in die Luft gesprengt. Mehr Informationen im Newsblog.

Stromversorgung in Odessa und Charkiw weiter gestört

13.14 Uhr: Auch Tage nach den heftigen russischen Raketenangriffen hat die ostukrainische Millionenstadt Charkiw weiter mit Stromabschaltungen zu kämpfen. "In der Stadt herrscht ein katastrophaler Mangel an Elektroenergie", teilt der städtische Wärmeversorger bei Telegram mit. Die Einwohner wurden ermahnt, Elektroboiler abzuschalten. Warmwasser sei über die zentrale Versorgung fast überall wieder verfügbar.

Auch im südukrainischen Gebiet Odessa gebe es weiter Probleme bei der Stromversorgung, teilt der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho mit. Im Gebiet Chmelnyzkyj und der Großstadt Krywyj Rih im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk seien hingegen die Einschränkungen aufgehoben worden. Um den Mangel auszugleichen, importiert die Ukraine Strom aus den fünf Nachbarstaaten Rumänien, Slowakei, Polen, Ungarn und Moldau.

Am vergangenen Freitag hatte das russische Militär die Energieinfrastruktur in der gesamten Ukraine massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Einer der Hauptschläge setzte das für die Abdeckung von Stromspitzen wichtige Dnipro-Wasserkraftwerk in Saporischschja außer Betrieb. Die nahe der russischen Grenze befindliche zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw war längere Zeit komplett ohne Strom. Das dortige große Heizkraftwerk wurde so stark beschädigt, dass eine Reparatur nach Schätzungen von Ingenieuren Jahre dauern dürfte.

Ukrainischer Botschafter weist Beteiligung an Anschlag in Moskau zurück

8.16 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, weist russische Mutmaßungen über eine Verwicklung seines Landes in den Anschlag bei Moskau mit mindestens 139 Toten zurück. "Ja, das schließe ich aus", sagt der Diplomat im Deutschlandfunk. Makeiev spricht von "absurden Beschuldigungen". Russland versuche, der Ukraine Terrorismus zu unterstellen, um vom eigenen Terror abzulenken.

Bei dem Anschlag vom vergangenen Freitag waren mindestens 139 Menschen getötet und knapp 200 verletzt worden, als vier Bewaffnete in der Konzerthalle Crocus City Hall um sich schossen. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) nimmt den schlimmsten Anschlag in Russland seit Jahren für sich in Anspruch. Auch russische Politiker sprechen von islamistischen Terroristen. Sie unterstellen aber, diese könnten im Auftrag der Ukraine oder deren westlicher Unterstützer gehandelt haben.

Makeiev wendet sich gegen Äußerungen von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zu einem "Einfrieren" des Krieges. Der Botschafter verweist auf viele Verhandlungsrunden mit Russland seit 2014, an denen auch Deutschland beteiligt war. "Dieses Einfrieren hat nur dazu geführt, dass ein Riesenkrieg in Europa heute tobt", sagt Makeiev. Der Diplomat hat nach eigenen Angaben vergangene Woche mit Mützenich, SPD-Chef Lars Klingbeil und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hinter verschlossenen Türen gesprochen. Dabei sei ihm versichert worden, dass sich an der Unterstützung der Ukraine durch Deutschland auch die SPD nichts ändere.

Gouverneur: Russische Luftabwehr zerstört 18 "fliegende Ziele" über Belgorod

1.06 Uhr: Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs hat die russische Luftabwehr 18 "fliegende Ziele" über der südrussischen Region Belgorod abgeschossen. Eine Person sei verletzt worden, es habe Schäden an Wohnhäusern und Fahrzeugen gegeben, teilt Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Die Region Belgorod grenzt an die Ukraine.

Gericht in Moldau verwirft Verbot der Wahlteilnahme für pro-russische Partei