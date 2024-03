Zwei russische Flugzeuge sollen über der Ostsee abgefangen worden sein. Selenskyj spricht vom Zurückweichen. Mehr Informationen im Newsblog.

Lindner: Putin will Macht über uns

13.38 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner hat davor gewarnt, mit der Unterstützung der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg nachzulassen. "Unser Frieden und unsere Freiheit sind bedroht. Es geht Putin nicht nur um die Ukraine, er will die Friedens- und Freiheitsordnung in Europa verändern", sagt der FDP-Chef dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Er will Macht über uns, um unsere Lebensweise und unseren Wohlstand zu kontrollieren. Wer müde wird, die Ukraine zu unterstützen, weil das zu anstrengend oder zu teuer ist, sollte also die Folgen bedenken. Die Gefahr von Krieg würde näher an uns heranrücken."

Lindner wendet sich gegen Überlegungen, den Krieg einzufrieren, wie von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich angestoßen. "Russland hat Kriegsverbrechen begangen. Für die Ukraine geht es um die Existenz als Staat. Und für die Menschen geht es vielfach um das nackte Überleben. Eine solche Situation kann man nicht einfrieren", sagt er. In Staaten, die sich von Putin bedroht fühlten, wie etwa im Baltikum, kämen solche Überlegungen nicht gut an. Lindner: "Wie würde es auf uns wirken, sollte in der französischen Nationalversammlung über das Einfrieren eines Konflikts nachgedacht werden, wenn der Feind in Chemnitz stünde?" Putin dürfe seine Kriegsziele nicht erreichen.

Ukraine meldet Raketen- und Drohnenangriffe in der Nacht

07.54 Uhr: Russland hat in der Nacht nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe vier Raketen auf den Osten des Landes abgefeuert. Zudem seien zwölf Schahed-Drohnen in verschiedenen Regionen gesichtet worden. Neun seien abgeschossen worden.

Luftangriffe auf Odessa berichtet

4.30 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat am frühen Samstagmorgen vor russischen Luftangriffen auf die Region Odessa gewarnt. Aus Richtung Schwarzem Meer seien mehrere Flugkörper in Richtung Ukraine unterwegs. Zunächst gab es keine Berichte über mögliche Schäden oder Verletzte.

Selenskyj gibt Einkommen bekannt

1.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht sein Einkommen für das Jahr 2022 öffentlich und meldet Einnahmen von 12,42 Millionen Hrywnja, knapp 300.000 Euro. Das Familieneinkommen setze sich vor allem aus seinem Gehalt, Mieteinnahmen und Bankzinsen zusammen, heißt es auf der Internetseite des Präsidenten. Selenskyi fordert alle öffentlichen Bediensteten der Ukraine dazu auf, ihre Einkünfte offenzulegen, um die Transparenz zu erhöhen und die Korruption zu beseitigen.

Russland setzt erstmals Mega-Bombe ein

0.40 Uhr: Russland hat offenbar über der ostukrainischen Kleinstadt Welyka Pyssariwka (Region Sumy) erstmals eine Bombe des Typs ODAB-1500 abgeworfen. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Aerosolbombe. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie nach einer Explosion eine gigantische weiß-graue Wolke in den Himmel aufsteigt, wohl bis zu einem Kilometer hoch.

Aerosolbomben setzen kurz vor dem Ziel eine brennbare Flüssigkeit frei, die sich durch die Explosion in eine Wolke verwandelt und in kurzer Zeit entzündet. Durch den entstehenden Unterdruck werden Gebäude zerstört, Menschen ersticken. Unbestätigten Berichten zufolge soll die jetzt eingesetzte thermobarische Bombe 1,5 Tonnen schwer gewesen sein – schwerer als zuvor eingesetzte russische Bomben ähnlichen Typs.

Freitag, 29. März

Selenskyj: Ohne US-Hilfe müssen wir zurückweichen

22.40 Uhr: Eine weitere Blockade von US-Militärhilfen im Kongress wird nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem schrittweisen Rückzug ukrainischer Streitkräfte führen. "Wenn es keine US-Unterstützung gibt, bedeutet das, dass wir keine Flugabwehr haben, keine Patriot-Raketen, keine Störsender für die elektronische Kriegsführung, keine 155-Millimeter-Artilleriegeschosse", sagt Selenskyj der "Washington Post". "Das bedeutet, dass wir zurückweichen, uns zurückziehen, Schritt für Schritt, in kleinen Schritten", sagte er. "Wir versuchen einen Weg zu finden, uns nicht zurückzuziehen."

Insider: Nato fängt russische Flugzeuge ab