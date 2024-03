Newsblog zum russischen Angriffskrieg Russland soll mehr als 30 Ukrainer hingerichtet haben Von dpa , reuters , afp , JAF , lim , cck , aj , jse Aktualisiert am 27.03.2024 - 21:28 Uhr Lesedauer: 11 Min. Player wird geladen Luftaufnahme zeigt Angriff: Panzer geht in riesigem Feuerball auf. (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Russland meldet einen Anschlagsversuch. Der pro-ukrainische Kämpfer habe sich während der Festnahme in die Luft gesprengt. Mehr Informationen im Newsblog.

Wegen Tweet: "Pussy Riot"-Aktivistin verurteilt

21.24 Uhr: Ein russisches Gericht hat das Pussy-Riot-Mitglied Ljusja Schtein in Abwesenheit zu sechs Jahren Gefängnis wegen Kriegskritik in den sozialen Medien verurteilt. Dem Pressedienst der Justizanstalt nach wurde die 27-jährige ehemalige Moskauer-Stadtverordnete für schuldig befunden, Verleumdungen in einem Beitrag auf der Plattform X im März 2022 verbreitet zu haben.

Russische Soldaten, die von der Ukraine gefangen genommen wurden, habe sie dort beschuldigt, "fremde Städte zu bombardieren und Menschen zu töten", wie etwa das unabhängige Medium "Mediazona" berichtete.

Das Moskauer Gericht teilte unterdessen mit, dass Schtein ihre Haft antreten werde, sobald sie an Russland ausgeliefert werden könne. Wenige Wochen nach Beginn der Invasion in die Ukraine floh die Aktivistin mit ihrer Freundin verkleidet als Mitarbeiterin eines Essenslieferanten aus ihrem Moskauer Hausarrest – nach Litauen und schließlich nach Island, das ihr im Mai 2023 die Staatsbürgerschaft verlieh, wie lokale Medien berichteten.

UN: Russland richtet ukrainische Kriegsgefangene hin

20.57 Uhr: Russland könnte zuletzt mehr als 30 ukrainische Kriegsgefangene hingerichtet haben. Das berichtet das US-Magazin "Politico" und bezieht sich dabei auf einen Bericht der "Vereinten Nationen".

Drei dieser Fälle seien mit Sicherheit verifiziert, so "Politico". In diesen Fällen seien sieben Gefangene exekutiert worden. Außerdem soll Videomaterial vorliegen, das zeigt, wie russische Soldaten Ukrainer als menschliche Schutzschilde missbrauchen oder Kämpfer töten, die sich ergeben hatten.

Mindestens drei Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

19.59 Uhr: Bei russischen Angriffen auf den Süden und Osten der Ukraine sind am Mittwoch nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und rund 30 weitere verletzt worden. Alleine durch den Einschlag eines Lenkflugkörpers in mehrere Wohnhäuser in der ostukrainischen Großstadt Charkiw starb demnach mindestens ein Mensch, 18 weitere wurden verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte angesichts der Angriffswelle die Lieferung zusätzlicher Luftabwehrraketen und Kampfjets durch die westlichen Verbündeten.

Bei den russischen Angriffen auf Charkiw waren unter den Verletzten nach Angaben von Regionalgouverneur Oleg Sinegubow vier Kinder. Erstmals seit Kriegsbeginn habe Russland Charkiw mit einem Lenkflugkörper unter Beschuss genommen, die Zahl der Opfer könne weiter steigen, erklärte Sinegubow.

In der südlichen Region Cherson starb nach Angaben von Regionalgouverneur Oleksandr Prokudin eine 61-jährige Frau bei einem Drohnenangriff auf die Ortschaft Mychajliwka. In Nikopol in der südöstlichen Region Dnipropetrowsk wurde nach Behördenangaben ein 55-jähriger Mann durch Artilleriefeuer getötet. In der angrenzenden Region Mykolajiw wurden dem örtlichen Gouverneur zufolge acht Menschen bei einem Angriff durch eine ballistische Rakete verletzt.

Stromversorgung in Odessa und Charkiw weiter gestört

13.14 Uhr: Auch Tage nach den heftigen russischen Raketenangriffen hat die ostukrainische Millionenstadt Charkiw weiter mit Stromabschaltungen zu kämpfen. "In der Stadt herrscht ein katastrophaler Mangel an Elektroenergie", teilt der städtische Wärmeversorger bei Telegram mit. Die Einwohner wurden ermahnt, Elektroboiler abzuschalten. Warmwasser sei über die zentrale Versorgung fast überall wieder verfügbar.

Auch im südukrainischen Gebiet Odessa gebe es weiter Probleme bei der Stromversorgung, teilt der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho mit. Im Gebiet Chmelnyzkyj und der Großstadt Krywyj Rih im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk seien hingegen die Einschränkungen aufgehoben worden. Um den Mangel auszugleichen, importiert die Ukraine Strom aus den fünf Nachbarstaaten Rumänien, Slowakei, Polen, Ungarn und Moldau.

Am vergangenen Freitag hatte das russische Militär die Energieinfrastruktur in der gesamten Ukraine massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Einer der Hauptschläge setzte das für die Abdeckung von Stromspitzen wichtige Dnipro-Wasserkraftwerk in Saporischschja außer Betrieb. Die nahe der russischen Grenze befindliche zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw war längere Zeit komplett ohne Strom. Das dortige große Heizkraftwerk wurde so stark beschädigt, dass eine Reparatur nach Schätzungen von Ingenieuren Jahre dauern dürfte.

Ukrainischer Botschafter weist Beteiligung an Anschlag in Moskau zurück