Der Kreml erhebt schwere Vorwürfe gegen die Nato. In Charkiw und Umgebung sind Hunderttausende von der Stromversorgung abgeschnitten. Mehr Informationen im Newsblog.

Kuleba: Nato-Verbündete suchen nach Luftabwehrsystem für Ukraine

14.01 Uhr: Die Nato-Verbündeten haben nach den Worten des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba vereinbart, Luftverteidigungssysteme in ihren Arsenalen auszumachen, die sie der Ukraine zu ihrer Selbstverteidigung schicken. Die Verbündeten würden diese zusätzlichen Luftverteidigungssysteme der Ukraine zur Verfügung stellen und so "zur Verteidigung unseres Himmels beitragen", sagt Kuleba vor der Presse in Brüssel, wo er an einem Treffen der Nato-Außenminister teilnimmt.

Blinken: "Die Ukraine wird Mitglied der Nato"

13.55 Uhr: Die Unterstützung der Nato-Staaten für die Ukraine bleibt nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken "felsenfest". Der Gipfel der von den USA geführten Militärallianz im Juli in Washington solle eine Brücke bauen hin zur Mitgliedschaft der Ukraine. "Die Ukraine wird Mitglied der Nato. Unser Ziel beim Gipfel ist es, dabei zu helfen, eine Brücke zu dieser Mitgliedschaft zu bauen", sagt Blinken vor der Presse in Brüssel. Dort beraten derzeit die Außenminister der Nato-Staaten.

Finnland lässt Grenzübergänge nach Russland geschlossen

13.13 Uhr: Finnland wird die Schließung von Grenzübergängen nach Russland bis auf Weiteres verlängern. Das teilt die Regierung in Helsinki mit. Die Regierung hatte im Februar die Grenzschließung zunächst bis zum 14. April befristet. Finnland hatte seine Landgrenzen zu Russland Ende letzten Jahres geschlossen, da die Zahl der Flüchtlinge aus Ländern wie Syrien und Somalia zunahm. Die Regierung hat Russland beschuldigt, Migration als Waffe gegen Finnland einzusetzen, was das Präsidialamt in Moskau zurückwies.

"Die finnischen Behörden sehen dies als eine langfristige Situation", erklärt Innenminister Mari Rantanen. "Wir haben in diesem Frühjahr nichts gesehen, woraus wir schließen könnten, dass sich die Situation wesentlich verändert hat." Finnland erweitert zudem die Liste der Häfen, über die eine Einreise verboten ist. Finnland ist im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine der Nato beigetreten und teilt eine rund 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland.

Lettland sagt Ukraine weitere Militärhilfe zu

13.10 Uhr: Lettland wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland leisten. Regierungschefin Evika Silina kündigt nach einem Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal ein neues Hilfepaket für das angegriffene Land an. Demnach sollen im April aus den Beständen der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes materielle und technische Mittel übergeben werden. Geliefert würden Munition, Sprengstoff und Waffen sowie Transportgeräte, persönliche Ausrüstung und Hilfsausstattung, sagt Silina in Riga.

Außerdem werde Lettland bald die ersten Drohnen im Wert von einer Million Euro in die Ukraine schicken. Silina sagt, dass die Ukrainer die unbemannten Fluggeräte bereits getestet und als kampftauglich anerkannt hätten. Lettland will nach ihren Angaben in diesem Jahr zehn Millionen Euro für die Entwicklung von Drohnen bereitstellen. Auch sollen möglicherweise "eine oder mehrere Personen" in die Ukraine geschickt werden, um technische Lösungen für die Drohnen schneller und flexibler vor Ort koordinieren zu können.

Kreml: Nato-Tätigkeiten sind "destabilisierenden Faktor"

13.02 Uhr: Zum 75-jährigen Bestehen der Nato hat Russland das westliche Verteidigungsbündnis einmal mehr kritisiert "Die Nato wurde von den USA als Konfrontationsinstrument – vor allem auf dem europäischen Kontinent – geplant, konfiguriert, erschaffen und gelenkt", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax. Die Tätigkeiten der Nato fördern aus Sicht Peskows derzeit weder Sicherheit noch Stabilität in Europa, "sondern sind im Gegenteil ein destabilisierender Faktor".

Russland, das vor mehr als zwei Jahren ins Nachbarland Ukraine einmarschiert ist, schiebt die Schuld an seinem Angriffskrieg immer wieder dem Westen zu und behauptet, dieser habe Moskau bedroht. Mit Blick auf den Krieg sagt Peskow in Moskau, dass die Beziehungen zwischen Russland und der Nato "faktisch auf ein Niveau direkter Konfrontation" abgerutscht seien. Das westliche Bündnis sei "in den Konflikt um die Ukraine verwickelt". Die westliche Verteidigungsallianz begeht am Donnerstag in Brüssel den 75. Jahrestag ihrer Gründung.