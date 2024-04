Mitarbeiter hängt eigenes Bild in Museum

Russische Präzisionsangriffe richten in der Ukraine schwere Zerstörungen an. David Cameron will für Waffenpaket bei Republikanern werben. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Ukraine: Haben 20 russische Drohnenangriffe abgewehrt

5.44 Uhr: Die Luftabwehrsysteme der Ukraine haben alle 20 von Russland gestarteten Drohnenangriffe abgewehrt, teilt der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschtschuk, mit. Die Drohnen seien über Mykolajiw, Odessa, Cherson, Dnipropetrowsk, Poltawa, Winnytsija und Lemberg abgeschossen worden. Russland habe auch vier Raketen abgefeuert. Was mit ihnen passiert sei, teilt der Kommandeur auf Telegram nicht mit.

Medien: China will "strategische Zusammenarbeit" mit Russland verstärken

4.16 Uhr: China will russischen Staatsmedien zufolge die "strategische Zusammenarbeit" mit Russland verstärken. "Peking und Moskau werden die strategische Zusammenarbeit auf der Weltbühne weiter stärken und sich gegenseitig kräftig unterstützen", sagte Chinas Außenminister Wang Yi nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti vom Dienstag. Derzeit hält sich sein russischer Kollege Sergej Lawrow zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in China auf.

"Die Unterstützung des Volkes ist die Quelle des Fortschritts in Russland", sagte Wang laut der staatlichen russischen Zeitung "Iswestija". "Ich denke, dass das russische Volk unter der starken Führung von Präsident (Wladimir) Putin eine glänzende Zukunft haben wird." In Gesprächen am Dienstag sagte der chinesische Außenminister zudem, China werde die "stabile Entwicklung unter der Führung von Putin unterstützen".

Lawrow dankte China für die "Unterstützung" nach der Wiederwahl Putins im vergangenen Monat, bei der es keine nennenswerte Opposition gab. Chinas Präsident "Xi Jinping (...) gehörte zu den ersten, die dem gewählten Präsidenten Putin ihre Glückwünsche übermittelten, und wir sind unseren chinesischen Freunden für diese Unterstützung sehr dankbar", sagte Lawrow einem Video zufolge, das von "Iswestija" im Onlinedienst Telegram verbreitet wurde.

Russland und China haben ihre Beziehungen seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 vertieft. China nimmt eigenen Angaben zufolge eine neutrale Position im Ukraine-Krieg ein und befürwortet offiziell eine politische Lösung zur Beilegung der Kämpfe. Peking wurde für seine Weigerung kritisiert, Moskau für die russische Offensive zu verurteilen.

Ukraine meldet sechs Tote bei russischen Angriffen

2.31 Uhr: Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben sechs Zivilisten getötet worden. In der südukrainischen Region seien bei erneuten russischen Angriffen im Bezirk Pologiwskyji drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Iwan Federow am Montag mit.

Bereits am Sonntag waren in der Region Saporischschja ukrainischen Angaben zufolge drei Menschen durch russische Angriffe getötet worden. Russland hält die Region Saporischschja seit Beginn der Invasion in der Ukraine im Februar 2022 teilweise besetzt.

Bei Angriffen auf die Stadt Bilopillja im Norden der Ukraine wurde nach offiziellen Angaben vom Montag eine Frau getötet. Fünf Menschen seien verletzt worden. In Tschassiw Jar im Osten des Landes wurden offiziellen Angaben zufolge eine 77-jährige Frau getötet und drei Menschen verletzt. In Poltawa im Zentrum der Ukraine sei ein Mensch getötet worden, fünf weitere seien verletzt worden.

Cameron will im US-Kongress für Freigabe von Ukraine-Hilfen werben

1.11 Uhr: Der britische Außenminister David Cameron wird am Dienstag in den USA erwartet. Cameron wolle den US-Kongress zur Freigabe von Hilfen für die Ukraine drängen, wie sein Ministerium mitteilt. Er wolle sich sowohl mit führenden Politikern der Demokraten als auch der Republikaner treffen. Die Republikaner blockieren seit Wochen ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine.

Cameron wolle die Wichtigkeit der USA für die Ukraine betonen. Das Land brauche die militärische und humanitäre Unterstützung, um die Stellung gegen Russland halten und 2025 in die Offensive gehen zu können. Cameron wolle bei einem Gespräch mit US-Außenminister Antony Blinken auch den Gazakrieg thematisieren.