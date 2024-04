Ukraine meldet Abschuss eines russischen Überschallbombers

8.46 Uhr: Die ukrainische Armee hat den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs gemeldet. Ein Überschallbomber des Typs Tupolew Tu-22M3 soll über der Region Stawropol in Russland abgestürzt sein. Es wäre der erste Abschuss eines solchen Bombers, den Russland für Angriffe mit Marschflugkörpern auf ukrainische Städte nutzt. Zerstört wurde das Flugzeug demnach von Flugabwehreinheiten der Luftwaffe in Zusammenarbeit mit dem Militärgeheimdienst der Ukraine .

Angriffe auf Odessa und Belgorod gemeldet

4.30 Uhr: Am frühen Freitagmorgen ist in allen Regionen der Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. Aus Odessa und der Dnipro-Region gab es Berichte über Explosionen. Auch in Kiew sollen die Sirenen geheult haben. Die ukrainische Luftwaffe forderte die Bevölkerung auf, sich in die Schutzräume zu begeben. Gleichzeitig wurden auch Explosionen aus der russischen Stadt Belgorod gemeldet. Sie war in der Vergangenheit immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.