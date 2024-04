Tote nach russischen Angriff – darunter zwei Kinder

Die G7-Außenminister suchen nach Waffennachschub. Die Ukraine vermeldet zwei tote Kinder nach russischen Angriffen. Mehr Informationen im Newsblog.

G7 stellen der Ukraine mehr Flugabwehrsysteme in Aussicht

12.46 Uhr: Die sieben großen westlichen Industrienationen (G7) haben der Ukraine mehr Hilfe gegen russische Luftangriffe in Aussicht gestellt. "Wir sind insbesondere entschlossen, die Luftverteidigungsfähigkeiten der Ukraine zu stärken, um Leben zu retten und kritische Infrastrukturen zu schützen", heißt es in einer am Freitag verabschiedeten Erklärung zum Abschluss eines Treffens der G7-Außenminister auf Capri. Konkrete neue Zusagen gab es auf der italienischen Mittelmeerinsel aber noch nicht.

Zugleich forderte die Siebenergruppe Kremlchef Wladimir Putin auf, seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland nach inzwischen mehr als zwei Jahren sofort zu beenden. Russland müsse alle seine Streitkräfte "unverzüglich, vollständig und bedingungslos" abziehen. Wörtlich heißt es in der Erklärung: "Russland kann diesen Krieg heute beenden." Die G7 bestehen aus den USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich, Italien und Deutschland. Italien führt in diesem Jahr den Vorsitz.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatten bei dem Treffen mit Nachdruck darauf gedrängt, der Ukraine weitere Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Die Appelle richteten sich an die USA, aber auch an Frankreich und Italien. Deutschland bereitet derzeit die Lieferung eines dritten Patriot-Systems vor. Mitte Juni findet in der süditalienischen Region Apulien der alljährliche G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs statt.

Ukraine: Acht Tote nach russischen Angriffen – darunter zwei Kinder

12.12 Uhr: Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind nach Regierungsangaben mindestens acht Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Im Bezirk Synelnykowe in der zentral gelegenen Region Dnipropetrowsk seien sechs Menschen getötet worden, darunter ein sechsjähriges und ein achtjähriges Kind, erklärt Innenminister Ihor Klymenko im Onlinedienst Telegram. In der Regionalhauptstadt Dnipro wurden nach Angaben des Innenministeriums zwei Menschen getötet und 16 weitere verletzt.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe die Ukraine in der Nacht mit 22 Lenkflugkörpern und 14 Drohnen angegriffen. Alle Drohnen vom Typ Schahed und 15 Lenkflugkörper seien zerstört worden, erklärte Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk auf Telegram.

Gouverneur Serhij Lysak teilte auf Telegram mit, ein fünfstöckiges Gebäude in der Stadt Dnipro stehe in Brand und sei teilweise zerstört. Bei einem Angriff im westlich von Dnipro gelegenen Bezirk Krywyji Rih habe es ebenfalls Schäden gegeben. Laut Militärverwaltungschef Oleksandr Wilkul wurden in Krywyji Rih bei einem Angriff auf eine Infrastrukturanlage zwei Männer und eine Frau verletzt.

Ukraine meldet Abschuss eines russischen Überschallbombers

8.46 Uhr: Die ukrainische Armee hat den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs gemeldet. Ein Überschallbomber des Typs Tupolew Tu-22M3 soll über der Region Stawropol in Russland abgestürzt sein. Es wäre der erste Abschuss eines solchen Bombers, den Russland für Angriffe mit Marschflugkörpern auf ukrainische Städte nutzt. Zerstört wurde das Flugzeug demnach von Flugabwehreinheiten der Luftwaffe in Zusammenarbeit mit dem Militärgeheimdienst der Ukraine.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigt den Vorfall, spricht jedoch von einer "technischen Fehlfunktion", die zum Absturz geführt haben soll. Demzufolge sollen drei der vier Piloten überlebt haben, zwei davon verletzt. Der vierte Pilot werde noch gesucht. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

