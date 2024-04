Russische Angriffe auf Gasleitungen können laut Selenskyj ganz Europa betreffen. Polen rechnet nicht mit einem Atomwaffeneinsatz. Mehr Informationen im Newsblog.

Russland meldet Fortschritt in Ostukraine

13.51 Uhr: Russland hat einem Agenturbericht zufolge den Ort Nowobachmutiwka in der ukrainischen Oblast Donezk eingenommen. Er liegt nahe dem in den letzten Tagen hart umkämpften Ort Otscheretyne, wie die Agentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtet. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben derzeit nicht.

Russische Behörden melden großangelegten Drohnenangriff

8.59 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Sonntag in mehreren westlichen Regionen 17 ukrainische Drohnen abgeschossen. "Die Luftabwehrsysteme haben 17 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge abgefangen und zerstört", erklärte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram. Demnach wurden die meisten Drohnen in an die Ukraine grenzenden Regionen abgeschossen: neun in Brjansk, drei in Kursk und zwei in Belgorod. Drei weitere Drohnen wurden dem Ministerium zufolge in der Region Kaluga zerstört.

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten mehrere Angriffe auf russische Ölraffinerien gemeldet. Auch Moskau führte jüngst schwere Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine aus, die die Produktion teilweise zum Erliegen gebracht und zu Stromausfällen und -rationierungen geführt haben.

Behörden: Hotel in Mykolajiw durch Drohnenangriff beschädigt

7.41 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Mykolajiw ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Hotel stark beschädigt worden. Es habe keine Opfer gegeben und das durch den Angriff ausgebrochene Feuer sei rasch gelöscht worden, teilt der Gouverneur der Region Mykolajiw, Witalij Kim, auf Telegram mit. Die russische staatliche Nachrichtenagentur RIA meldet unter Berufung auf russische Untergrundkämpfer in der Region Mykolajiw, in dem Hotel seien Söldner aus dem englischsprachigen Raum untergebracht gewesen. Die Nachrichtenagentur Reuters kann die Berichte unabhängig nicht bestätigen.

Institut: Russland wird "erhebliche taktische Gewinne erzielen"

4.50 Uhr: Das amerikanische Institut für Kriegsstudien rechnet mit "erheblichen taktischen Gewinnen" Russlands in den kommenden Wochen, während die Ukraine auf die Ankunft der US-Lieferungen wartet. Es sei aber unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte die ukrainische Verteidigung überwältigen können, heißt es im Lagebericht vom Samstag. Die russischen Streitkräfte hätten die Möglichkeit, im Gebiet von Awdijiwka erhebliche taktische Gewinne zu erzielen und mit der Einnahme von Tschassiw Jar ein operativ wichtiges Ziel zu verfolgen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland stellt Bosch-Tochter unter Gazprom-Kontrolle

2.10 Uhr: Deutschland und Italien haben empört reagiert auf die Entscheidung Moskaus, die Bosch-Tochter BSH Household Appliances und die Tochterfirma der italienischen Heiztechnik-Firma Ariston Thermo Group in Russland unter "vorläufige Aufsicht" des Konzerns Gazprom zu stellen. "Wir verurteilen die angeordnete Zwangsverwaltung und behalten uns in enger Abstimmung mit Italien eine weitere Reaktion vor", hieß es am Samstagabend aus dem Auswärtigen Amt. Die italienische Regierung bestellte den russischen Botschafter ein.

"Die Regierung verlangt eine Klarstellung zu der Verstaatlichung der Ariston Thermo Group", erklärte der italienische Außenminister Antonio Tajani im Onlinedienst X. Italien arbeite in der Sache auch "mit Brüssel in Verbindung mit Deutschland" zusammen. Tajani tauschte sich nach eigenen Angaben auch mit dem Ariston-Management über die Angelegenheit aus. Seine Regierung stehe "an der Seite der Unternehmen" und sei "bereit, sie auf allen internationalen Märkten zu schützen".

Sikorski hofft auf Meinungsänderung bei Scholz